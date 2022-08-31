https://sputniknews.com.tr/20220831/meksikada-heyelan-chicumtantic-kasabasina-giden-yol-kapandi--1060645391.html

Meksika’da heyelan: Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı

Meksika’da heyelan: Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı

Meksika’da meydana gelen bir heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T23:58+0300

2022-08-31T23:58+0300

2022-09-01T00:01+0300

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meksika

heyelan

toprak

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Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Chamula şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol tamamen kapanırken, düşen taş ve toprağın yakınlarda bir evin duvarına ulaştığı bildirildi. Chiapas Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chamula şehrindeki bir tepede meydana gelen heyelanda dev kayalarla birlikte büyük bir toprak kitlesinin düştüğü ifade edilirken, olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı duyuruldu. Yetkililer kapanan Chicumtantic kasabası yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını ifade ederken, bölge halkını felaketlere karşı dikkatli olma konusunda uyardı.

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