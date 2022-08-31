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https://sputniknews.com.tr/20220831/meksikada-heyelan-chicumtantic-kasabasina-giden-yol-kapandi--1060645391.html
Meksika’da heyelan: Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı
Meksika’da heyelan: Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı
Meksika’da meydana gelen bir heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T23:58+0300
2022-09-01T00:01+0300
dünya
meksika
heyelan
toprak
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Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Chamula şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol tamamen kapanırken, düşen taş ve toprağın yakınlarda bir evin duvarına ulaştığı bildirildi. Chiapas Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chamula şehrindeki bir tepede meydana gelen heyelanda dev kayalarla birlikte büyük bir toprak kitlesinin düştüğü ifade edilirken, olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı duyuruldu. Yetkililer kapanan Chicumtantic kasabası yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını ifade ederken, bölge halkını felaketlere karşı dikkatli olma konusunda uyardı.
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meksika, heyelan, toprak
meksika, heyelan, toprak

Meksika’da heyelan: Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı

23:58 31.08.2022 (güncellendi: 00:01 01.09.2022)
© İHAMeksika’da heyelan: Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı
Meksika’da heyelan: Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA
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Meksika’da meydana gelen bir heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı.
Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Chamula şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol tamamen kapanırken, düşen taş ve toprağın yakınlarda bir evin duvarına ulaştığı bildirildi.

Chiapas Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chamula şehrindeki bir tepede meydana gelen heyelanda dev kayalarla birlikte büyük bir toprak kitlesinin düştüğü ifade edilirken, olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı duyuruldu.

Yetkililer kapanan Chicumtantic kasabası yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını ifade ederken, bölge halkını felaketlere karşı dikkatli olma konusunda uyardı.
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