https://sputniknews.com.tr/20220831/meb-uyardi-erasmusa-giden-ogrenciler-iltica-ediyor-1060602458.html

MEB uyardı: Erasmus'a giden öğrenciler iltica ediyor

MEB uyardı: Erasmus'a giden öğrenciler iltica ediyor

MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal imzalı yazıda, Erasmus programı ile yurt dışına giden öğrencilerin, bulundukları ülkede iltica... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T09:43+0300

2022-08-31T09:43+0300

2022-08-31T09:43+0300

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Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Ulusal Ajans, “Erasmus Programı ve Staj Programları” konulu resmi bir yazıyla, proje gruplarını terk eden öğrenci ve öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyardı. MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal bu uyarılar üzerine, 81 il milli eğitim müdürüne ve bakanlık merkez teşkilatına resmi yazı gönderdi.'Gidilen ülkede kalmaya meylediliyor'Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, yurt dışına iltica etme riski olan öğretmen ve öğrencilerin AB programlarına seçilmemesi talimatı veren Genel Müdür Ünsal resmi yazıda süreci şöyle anlatıyor: 'Seçim süreçleri titizlikle takip edilmeli'Yılda 20 bin öğrenci gidiyorTürkiye'den her yıl yaklaşık 20 bin öğrenci Erasmus'la AB ülkelerine gidiyor. Almanya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi 1. ve 2. gruptaki 18 ülkeden kabul alan öğrencilere aylık 600 Euro ve Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya gibi ülkeleri kapsayan 13 ülke için ise aylık 450 Euro cep harçlığı veriliyor. Öğrencilerin, en az 2 ay ve en fazla 1 yıl süreyle başka bir ülkede eğitim amaçlı kalıp, Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyor. Son 15 yılda 500 bin öğrenci yurt dışına gitti. İltica eden öğrenci ve öğretmenlerin sayısının tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.Erasmus'daki firarlar sonrası, bu yıl 800 öğrencinin yararlandığı Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı gibi uluslararası tüm öğrenci değişim projeleri ve dönüşler takibe alındı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/bakan-ozer-son-20-yildaki-egitim-bir-basari-hikayesidir-1060056780.html

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