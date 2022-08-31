https://sputniknews.com.tr/20220831/manisada-saganak-yagis-cadde-ve-sokaklari-su-basti-uzum-sergileri-sular-altinda-kaldi-1060642244.html
Manisa’da sağanak yağış: Cadde ve sokakları su bastı, üzüm sergileri sular altında kaldı
Manisa’da sağanak yağış: Cadde ve sokakları su bastı, üzüm sergileri sular altında kaldı
Manisa’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su basarken, kurutulmaya bırakılan üzüm sergileri de sular altında kaldı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T22:20+0300
2022-08-31T22:20+0300
2022-08-31T22:22+0300
türkiye
manisa
sağanak
sağanak yağış
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Manisa’nın Demirci ve Saruhanlı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Demirci ilçesinde cadde ve sokaklar yağış nedeniyle adeta dereye dönerken, bazı otomobil ve motosikletler sel sularında sürüklendi. Öte yandan ilçede restorasyonu yapılan tarihi bir camide de su baskını yaşandı.Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde hem sel sularının tahliyesini yaptı; hem de sular altında kalan araçları kurtardı. Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. İlçede yeni hasadına başlanan ve kurutulmaya bırakılan çekirdeksiz Sultani üzümler sular altında kaldı.
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manisa, sağanak, sağanak yağış
manisa, sağanak, sağanak yağış
Manisa’da sağanak yağış: Cadde ve sokakları su bastı, üzüm sergileri sular altında kaldı
22:20 31.08.2022 (güncellendi: 22:22 31.08.2022) Abone ol
Manisa’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su basarken, kurutulmaya bırakılan üzüm sergileri de sular altında kaldı.
Manisa’nın Demirci ve Saruhanlı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Demirci ilçesinde cadde ve sokaklar yağış nedeniyle adeta dereye dönerken, bazı otomobil ve motosikletler sel sularında sürüklendi.
Öte yandan ilçede restorasyonu yapılan tarihi bir camide de su baskını yaşandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde hem sel sularının tahliyesini yaptı; hem de sular altında kalan araçları kurtardı.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. İlçede yeni hasadına başlanan ve kurutulmaya bırakılan çekirdeksiz Sultani üzümler sular altında kaldı.