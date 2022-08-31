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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/lavrov-rusya-batinin-baskisina-sert-sekilde-yanit-verecek-1060632616.html
Lavrov: Rusya, Batı'nın baskısına sert şekilde yanıt verecek
Lavrov: Rusya, Batı'nın baskısına sert şekilde yanıt verecek
Batı'nın Moskova'ya yönelik hukuk dışı baskısını sürdürdüğünü belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın buna kendine zarar vermeden sert... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T18:52+0300
2022-08-31T18:52+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
batı
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Lavrov, "Bize ve diğer ülkelere yönelik hukuk dışı baskısını adım adım genişleten ve bize karşı 8. yaptırım paketini hazırlayan Batı, bizzat kendisinin teşvik ettiği küreselleşme ilkelerine dayanan küresel düzenin tüm temellerini yıkıyor. Açık pazarlar, girişimci özgürlüğü, iyi niyetli rekabet, masumiyet karinesi gibi ilkelerin üzeri bir anda çizildi. Buna, kendimize zarar vermeden sert bir yanıt vereceğiz" dedi.Yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 200 diplomatın Rusya'ya döndüğünü, yüzde 90'ının Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın merkez birimlerinde veya Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde göreve başladığını anlatan Lavrov, Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyasındaki diplomatik varlığını önemli derecede artırmayı planladığının altını çizdi.
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rusya, sergey lavrov, batı, ab, abd
rusya, sergey lavrov, batı, ab, abd

Lavrov: Rusya, Batı'nın baskısına sert şekilde yanıt verecek

18:52 31.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Batı'nın Moskova'ya yönelik hukuk dışı baskısını sürdürdüğünü belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın buna kendine zarar vermeden sert şekilde yanıt vereceğini vurguladı.
Lavrov, "Bize ve diğer ülkelere yönelik hukuk dışı baskısını adım adım genişleten ve bize karşı 8. yaptırım paketini hazırlayan Batı, bizzat kendisinin teşvik ettiği küreselleşme ilkelerine dayanan küresel düzenin tüm temellerini yıkıyor. Açık pazarlar, girişimci özgürlüğü, iyi niyetli rekabet, masumiyet karinesi gibi ilkelerin üzeri bir anda çizildi. Buna, kendimize zarar vermeden sert bir yanıt vereceğiz" dedi.

Yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 200 diplomatın Rusya'ya döndüğünü, yüzde 90'ının Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın merkez birimlerinde veya Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde göreve başladığını anlatan Lavrov, Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyasındaki diplomatik varlığını önemli derecede artırmayı planladığının altını çizdi.
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