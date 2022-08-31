https://sputniknews.com.tr/20220831/lavrov-rusya-batinin-baskisina-sert-sekilde-yanit-verecek-1060632616.html

Lavrov: Rusya, Batı'nın baskısına sert şekilde yanıt verecek

Lavrov: Rusya, Batı'nın baskısına sert şekilde yanıt verecek

Batı'nın Moskova'ya yönelik hukuk dışı baskısını sürdürdüğünü belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın buna kendine zarar vermeden sert... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T18:52+0300

2022-08-31T18:52+0300

2022-08-31T18:52+0300

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Lavrov, "Bize ve diğer ülkelere yönelik hukuk dışı baskısını adım adım genişleten ve bize karşı 8. yaptırım paketini hazırlayan Batı, bizzat kendisinin teşvik ettiği küreselleşme ilkelerine dayanan küresel düzenin tüm temellerini yıkıyor. Açık pazarlar, girişimci özgürlüğü, iyi niyetli rekabet, masumiyet karinesi gibi ilkelerin üzeri bir anda çizildi. Buna, kendimize zarar vermeden sert bir yanıt vereceğiz" dedi.Yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 200 diplomatın Rusya'ya döndüğünü, yüzde 90'ının Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın merkez birimlerinde veya Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinde göreve başladığını anlatan Lavrov, Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyasındaki diplomatik varlığını önemli derecede artırmayı planladığının altını çizdi.

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