https://sputniknews.com.tr/20220831/kvkkdan-genetik-verilerin-korunmasi-icin-rehber--1060601178.html

KVKK'dan genetik verilerin korunması için rehber

KVKK'dan genetik verilerin korunması için rehber

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), genetik veri hırsızlığının önlenmesine ilişkin bir rehber taslağı yayımladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T07:49+0300

2022-08-31T07:49+0300

2022-08-31T07:49+0300

türkiye

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

gen

gen haritası

genetik

dna

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KVKK tarafından yayınlanan, genetik verinin korunmasına ilişkin rehber taslağında, genetik verilerinin işlenmesinin yalnızca ilgili kişilerin kendilerini değil, aralarında genetik irtibat olan akrabalarını, gelecek nesillerini ve hatta ulusal güvenlik ile ekonomiyi de etkileyebileceği ifade edildi. Bu nedenle genetik verilerin yurt dışına aktarımı konusunda kişilerin temel hak ve özgürlüklerini de dikkate alarak çeşitli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. 24 Eylül’e kadar vatandaşların da görüşlerini sunabileceği taslakla, şu ifadelere yer verildi: Sağlık kuruluşlarında vatandaşların genetik verilerinin alınması ve depolanması için kişilerin açık rızası şart. Bu verilerin yurt dışına çıkarılması da yasaklanmalı. Sadece zorunlu durumlarda kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak KVKK’nın izniyle yurt dışına aktarılmalı. Genetik veriler bulut sistemlerinde tutulmalı, yedekleri alınmalı. Veriler güncel teknolojiye uygun olarak, yeterli güvenliği sağlayacak kriptograﬁk yöntemlerle şifrelenmeli. Kriptograﬁ k anahtarlara erişim sadece kripto güvenlik belgesi sahibi personel ile sınırlandırılmalı. Verilerin yurt içinde depolanması için yerli ve millî bilişim altyapı çalışmaları desteklenmeli. Genetik veri saklama merkezi kurulmalı.

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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), gen, gen haritası, genetik, dna