https://sputniknews.com.tr/20220831/kuzenini-vurdu-canim-sikildi-vurdum-dedi-1060606945.html
Kuzenini vurdu, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi
Kuzenini vurdu, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi
Konya’da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T12:02+0300
2022-08-31T12:02+0300
2022-08-31T12:18+0300
konya
silahlı saldırı
türkiye
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Konya’da cadde üzerinde yürüyen 35 yaşındaki Halil I., yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.’ya “Sen küçüksün” dedi. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.’yı sırtından ve omzundan vurdu.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" diyerek cevap verdi. Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220827/istanbulda-berbere-silahli-saldiri-tiras-olan-musteri-vuruldu-1060456943.html
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konya, silahlı saldırı
Kuzenini vurdu, 'Canım sıkıldı, vurdum' dedi
12:02 31.08.2022 (güncellendi: 12:18 31.08.2022) Abone ol
Konya’da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" dedi.
Konya’da cadde üzerinde yürüyen 35 yaşındaki Halil I., yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K.’ya “Sen küçüksün” dedi. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K., yanında bulunan tabancayla Halil I.’yı sırtından ve omzundan vurdu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K. suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" diyerek cevap verdi. Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.