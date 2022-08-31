Küresel iklim değişikliği tarımsal ürünlerde hastalıklara yol açıyor

"Buradaki en önemli faktör kışın sert geçmemesidir. Kış sert geçseydi çayır tırtılının larvaları toprakta donarak ölecekti, hastalıklar ona keza. Kış sert geçmediği için topraktaki sporlar ve larvalar canlı olarak kalabiliyor. Kar ve soğuk, tüm larvaları ve sporları öldürüyor ve bize daha temiz bir tarla ve ortam bırakıyordu. Yağışların az yağması da bunda etkili. Yağmurlarla topraktan yıkanıp gidecekti ve toprakta kalmayacaktı. Küresel ısınma nedeniyle kışların yağışsız ve soğuk olmaması bitkilerde yetişme döneminde hastalıklara yol açıyor."