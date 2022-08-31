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https://sputniknews.com.tr/20220831/kucukcekmecede-kafe-calisanlari-hesap-odemedigini-iddia-ettikleri-musteriyi-tekme-tokat-dovdu-1060599646.html
Küçükçekmece'de kafe çalışanları hesap ödemediğini iddia ettikleri müşteriyi tekme tokat dövdü
Küçükçekmece'de kafe çalışanları hesap ödemediğini iddia ettikleri müşteriyi tekme tokat dövdü
İstanbul Küçükçekmece'de kafe çalışanları hesap ödemediğini iddia ettikleri müşteriyi tekme tokat ve sopayla dövdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T05:34+0300
2022-08-31T05:37+0300
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kafe
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Küçükçekmece'de bir restoranda dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, daha önce de geldikleri restoranda hesap ödemeden giden 4 kişilik grup tekrar geldi. DHA'nın haberine göre kafe çalışanları daha önce hesap ödemedikleri gerekçesiyle gruptakilere servis açmadı. Bu duruma sinirlenen grup, çalışanlara hakaret edince tartışma çıktı. Daha sonra gruptaki 3 kişinin kaçmasıyla kafede tek kalan kişiyi çalışanlar dakikalarca tekme tokat dövdü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.‘Yiyip içiyorlar 'kimse benden hesap alamaz' diyorlar’Restoran işletmecisi Müjdat Ergül, "Bu arkadaşlar 4 kişi. Geçen hafta da aynı durum yaşandı. Yiyip, içiyorlar hesap ödemeden kalkıp gidiyorlar. 2 kere oldu. Üçüncüde hem garsona küfretti. Hem de saldırdı. Olay bu şekilde başladı. Sadece o çekilen görüntü var. Öncesinde yaşananlar yok. Sonrasında yaşanan mecburiyettir. Personele saldırdı, çocuklarda mecbur onlara saldırdılar. Aslında 4 kişiler, diğer arkadaşları kaçıp gitti. Sadece bir kişi kaldı. Biz bu şekilde olaylara karşıyız. Elimizden geldiği sürece müşteriye nazik davranıyoruz. Arkadaşlar 2-3 kere bunu yaptı. Yiyip, içiyorlar 'kimse benden hesap alamaz' diyorlar. Biz önceden polise haber verdik. Polis gelmeden olay yaşandı" diye konuştu.Mahalle sakini Gökçen Saral, "Biz uykudan uyandık. Dışarıda kıyamet kopuyor. Aşağı bir baktık. Sopalar, sandalyeler havada uçuyor. Hangisi, hangisi ayıramıyor birbirlerine vuran, vurana. Burada ara sıra kavga olur ama bu seferki şiddetliydi" şeklinde konuştu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ellerinde sopa olan kafe çalışanlarının bir kişiyi dövdüğü görülüyor.
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istanbul, küçükçekmece, kafe

Küçükçekmece'de kafe çalışanları hesap ödemediğini iddia ettikleri müşteriyi tekme tokat dövdü

05:34 31.08.2022 (güncellendi: 05:37 31.08.2022)
Küçükçekmece'de kafe çalışanları hesap ödemediğini iddia ettikleri müşteriyi tekme tokat dövdü
Küçükçekmece'de kafe çalışanları hesap ödemediğini iddia ettikleri müşteriyi tekme tokat dövdü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
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İstanbul Küçükçekmece'de kafe çalışanları hesap ödemediğini iddia ettikleri müşteriyi tekme tokat ve sopayla dövdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Küçükçekmece'de bir restoranda dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, daha önce de geldikleri restoranda hesap ödemeden giden 4 kişilik grup tekrar geldi.
DHA'nın haberine göre kafe çalışanları daha önce hesap ödemedikleri gerekçesiyle gruptakilere servis açmadı. Bu duruma sinirlenen grup, çalışanlara hakaret edince tartışma çıktı. Daha sonra gruptaki 3 kişinin kaçmasıyla kafede tek kalan kişiyi çalışanlar dakikalarca tekme tokat dövdü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

‘Yiyip içiyorlar 'kimse benden hesap alamaz' diyorlar’

Restoran işletmecisi Müjdat Ergül, "Bu arkadaşlar 4 kişi. Geçen hafta da aynı durum yaşandı. Yiyip, içiyorlar hesap ödemeden kalkıp gidiyorlar. 2 kere oldu. Üçüncüde hem garsona küfretti. Hem de saldırdı. Olay bu şekilde başladı. Sadece o çekilen görüntü var. Öncesinde yaşananlar yok. Sonrasında yaşanan mecburiyettir. Personele saldırdı, çocuklarda mecbur onlara saldırdılar. Aslında 4 kişiler, diğer arkadaşları kaçıp gitti. Sadece bir kişi kaldı. Biz bu şekilde olaylara karşıyız. Elimizden geldiği sürece müşteriye nazik davranıyoruz. Arkadaşlar 2-3 kere bunu yaptı. Yiyip, içiyorlar 'kimse benden hesap alamaz' diyorlar. Biz önceden polise haber verdik. Polis gelmeden olay yaşandı" diye konuştu.
Mahalle sakini Gökçen Saral, "Biz uykudan uyandık. Dışarıda kıyamet kopuyor. Aşağı bir baktık. Sopalar, sandalyeler havada uçuyor. Hangisi, hangisi ayıramıyor birbirlerine vuran, vurana. Burada ara sıra kavga olur ama bu seferki şiddetliydi" şeklinde konuştu.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ellerinde sopa olan kafe çalışanlarının bir kişiyi dövdüğü görülüyor.
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