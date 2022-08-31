Komşular sesinden rahatsız oldu, horozunu sosyal medyadan sahiplendirdi

© DHA Horozunu Korkmaz’ın asistanına teslim eden Taştan, "Müthiş bir sevgi bağımız var. Ben kesmekten ya da uzaklaştırmaktan yana değilim ancak yasa var ve böyle bir yasanın olması gerçekten utanç verici bir durum. Benim 1 dönüm kendime ait müstakil evim varken 5 tane tavuk bakamayacaksam bir anlamı olmaz. Benim çocuklarım tavuk sevecek, civciv, tavşan sevecek. Tahammülsüz bir toplum olmuşuz. Aşırı tüketici bir toplumuz. Hazırcı bir toplumuz. Ben sosyal medyada horozuma bakacak birini bulmak için paylaştım. Eski AK Parti milletvekili İbrahim Korkmaz görmüş. 'Haşmet’e olan duygusal bağımı anlamış ve kendi çiftliğine bakabileceğini söyledi. Akçakoca’daki çiftliğe gidecek. İnşallah geçici gidecek" diye konuştu.