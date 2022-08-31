https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-iktidar-oldugumuz-ilk-hafta-ciftci-ve-esnafin-kredi-faizlerini-silecegim-1060616783.html

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuz ilk hafta çiftçi ve esnafın kredi faizlerini sileceğim

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuz ilk hafta çiftçi ve esnafın kredi faizlerini sileceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T13:26+0300

2022-08-31T13:26+0300

2022-08-31T13:48+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

kredi borcu

faiz

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Samsun’un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı yaptı.Vezirköprü'de meydanda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece, devleti yönetiyorsam, ben o gece uyuyamam. Herkesin karnı doyacak. Her evde huzur, bereket olacak. Çiftçi, emekli, esnaf kazanacak” diye konuştu.Esnafa ve çiftçiye sözü olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220819/kilicdaroglu-taksicinin-esnafin-sanayicisinin-hic-kimsenin-faizi-dusmedi-1060144926.html

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kemal kılıçdaroğlu, kredi borcu, faiz