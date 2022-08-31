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Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuz ilk hafta çiftçi ve esnafın kredi faizlerini sileceğim
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuz ilk hafta çiftçi ve esnafın kredi faizlerini sileceğim
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T13:26+0300
2022-08-31T13:48+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
kredi borcu
faiz
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Samsun’un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı yaptı.Vezirköprü'de meydanda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece, devleti yönetiyorsam, ben o gece uyuyamam. Herkesin karnı doyacak. Her evde huzur, bereket olacak. Çiftçi, emekli, esnaf kazanacak” diye konuştu.Esnafa ve çiftçiye sözü olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220819/kilicdaroglu-taksicinin-esnafin-sanayicisinin-hic-kimsenin-faizi-dusmedi-1060144926.html
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kemal kılıçdaroğlu, kredi borcu, faiz
kemal kılıçdaroğlu, kredi borcu, faiz

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuz ilk hafta çiftçi ve esnafın kredi faizlerini sileceğim

13:26 31.08.2022 (güncellendi: 13:48 31.08.2022)
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim” dedi.
Samsun’un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı yaptı.
Vezirköprü'de meydanda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece, devleti yönetiyorsam, ben o gece uyuyamam. Herkesin karnı doyacak. Her evde huzur, bereket olacak. Çiftçi, emekli, esnaf kazanacak” diye konuştu.
Esnafa ve çiftçiye sözü olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Taksicinin, esnafın, sanayicisinin, hiç kimsenin faizi düşmedi
19 Ağustos, 18:07
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