https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-erdogan-elektrikte-yeni-bir-zammi-aklindan-bile-gecirme-1060643695.html
Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme
Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme
CHP lideri Kılıçdaroğlu "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" ifadelerini... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T23:02+0300
2022-08-31T23:02+0300
2022-08-31T23:18+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
recep tayyip erdoğan
elektrik
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden elektriğe zam yapmaması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!" ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, elektrik
kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, elektrik
Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme
23:02 31.08.2022 (güncellendi: 23:18 31.08.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden elektriğe zam yapmaması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!" ifadesini kullandı.