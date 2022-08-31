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https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-erdogan-elektrikte-yeni-bir-zammi-aklindan-bile-gecirme-1060643695.html
Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme
Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme
CHP lideri Kılıçdaroğlu "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" ifadelerini... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T23:02+0300
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türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
recep tayyip erdoğan
elektrik
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden elektriğe zam yapmaması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!" ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, elektrik
kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, elektrik

Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme

23:02 31.08.2022 (güncellendi: 23:18 31.08.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden elektriğe zam yapmaması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!" ifadesini kullandı.
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