https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-erdogan-elektrikte-yeni-bir-zammi-aklindan-bile-gecirme-1060643695.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme

Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" ifadelerini... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T23:02+0300

2022-08-31T23:02+0300

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

recep tayyip erdoğan

elektrik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden elektriğe zam yapmaması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!" ifadesini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, elektrik