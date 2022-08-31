https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-afganlari-yakalayacagiz-irana-teslim-edecegiz-1060630766.html

Kılıçdaroğlu: Afganları yakalayacağız, İran'a teslim edeceğiz

Kılıçdaroğlu: Afganları yakalayacağız, İran'a teslim edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl içinde mülteci sorununu çözeceklerini söyleyerek, “Afganlar mülteci değil, onlar kaçak göçmenlerdir. Afganları... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T18:03+0300

2022-08-31T18:03+0300

2022-08-31T18:07+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

afgan sığınmacı

mülteci

göçmen

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059868604_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e34aea3b53fd6cd3969f3ffdad8ad255.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’un Bafra ilçesinde Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında partililerle bir araya geldi. Bafra Beşyol’daki CHP İl Başkanlığı önünde esnafla buluşan Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada mültecilerle ilgili soru soran bir vatandaşa şu yanıtı verdi:“Hiç meraklanma, iki yıl içinde mülteci sorununu çözeceğiz. Ben söyledim, ‘Suriye’yle barışın’ dedim, ‘Kavga etmeyin’ dedim, ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedim. ‘Türkiye’de, uluslararası Suriye konferansı düzenleyin’ dedim, yapmadı. Putin talimat verdi, ‘Emredersin’ diyor, şimdi 'Barışacağım' diyor. Niye Putin? Senin iraden özgür düşüncen yok mu? Sen demelisin ki; ‘Ben kendi ülkemin kendi milletimin çıkarını koruyacağım'. Gidecektin, Emevi Camisi'nde 24 saat namaz kılacaktın, daha sen oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi, yazık günahtır. Onlara da yazık günah."'Afganlar mülteci değil, kaçak göçmen'Afganistan’dan gelenlerin mülteci değil, kaçak göçmen olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Afganlar mülteci değil, onlar kaçak göçmenlerdir. Afganlar bin kilometrelik İran toprağını aşarak Türkiye’ye geliyorlar. Afganları yakalayacağız, İran’a teslim edeceğiz, oradan geldikleri için. Oraya vereceğiz. Hiç meraklanmayın” dedi.

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, afgan sığınmacı, mülteci, göçmen, iran