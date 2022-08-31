https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-afganlari-yakalayacagiz-irana-teslim-edecegiz-1060630766.html
Kılıçdaroğlu: Afganları yakalayacağız, İran'a teslim edeceğiz
Kılıçdaroğlu: Afganları yakalayacağız, İran'a teslim edeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl içinde mülteci sorununu çözeceklerini söyleyerek, “Afganlar mülteci değil, onlar kaçak göçmenlerdir. Afganları... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T18:03+0300
2022-08-31T18:03+0300
2022-08-31T18:07+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
afgan sığınmacı
mülteci
göçmen
iran
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’un Bafra ilçesinde Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında partililerle bir araya geldi. Bafra Beşyol’daki CHP İl Başkanlığı önünde esnafla buluşan Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada mültecilerle ilgili soru soran bir vatandaşa şu yanıtı verdi:“Hiç meraklanma, iki yıl içinde mülteci sorununu çözeceğiz. Ben söyledim, ‘Suriye’yle barışın’ dedim, ‘Kavga etmeyin’ dedim, ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedim. ‘Türkiye’de, uluslararası Suriye konferansı düzenleyin’ dedim, yapmadı. Putin talimat verdi, ‘Emredersin’ diyor, şimdi 'Barışacağım' diyor. Niye Putin? Senin iraden özgür düşüncen yok mu? Sen demelisin ki; ‘Ben kendi ülkemin kendi milletimin çıkarını koruyacağım'. Gidecektin, Emevi Camisi'nde 24 saat namaz kılacaktın, daha sen oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi, yazık günahtır. Onlara da yazık günah."'Afganlar mülteci değil, kaçak göçmen'Afganistan’dan gelenlerin mülteci değil, kaçak göçmen olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Afganlar mülteci değil, onlar kaçak göçmenlerdir. Afganlar bin kilometrelik İran toprağını aşarak Türkiye’ye geliyorlar. Afganları yakalayacağız, İran’a teslim edeceğiz, oradan geldikleri için. Oraya vereceğiz. Hiç meraklanmayın” dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, afgan sığınmacı, mülteci, göçmen, iran
kemal kılıçdaroğlu, afgan sığınmacı, mülteci, göçmen, iran
Kılıçdaroğlu: Afganları yakalayacağız, İran'a teslim edeceğiz
18:03 31.08.2022 (güncellendi: 18:07 31.08.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl içinde mülteci sorununu çözeceklerini söyleyerek, “Afganlar mülteci değil, onlar kaçak göçmenlerdir. Afganları yakalayacağız, İran’a teslim edeceğiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’un Bafra ilçesinde Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında partililerle bir araya geldi. Bafra Beşyol’daki CHP İl Başkanlığı önünde esnafla buluşan Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada mültecilerle ilgili soru soran bir vatandaşa şu yanıtı verdi:
“Hiç meraklanma, iki yıl içinde mülteci sorununu çözeceğiz. Ben söyledim, ‘Suriye’yle barışın’ dedim, ‘Kavga etmeyin’ dedim, ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedim. ‘Türkiye’de, uluslararası Suriye konferansı düzenleyin’ dedim, yapmadı. Putin talimat verdi, ‘Emredersin’ diyor, şimdi 'Barışacağım' diyor. Niye Putin? Senin iraden özgür düşüncen yok mu? Sen demelisin ki; ‘Ben kendi ülkemin kendi milletimin çıkarını koruyacağım'. Gidecektin, Emevi Camisi'nde 24 saat namaz kılacaktın, daha sen oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi, yazık günahtır. Onlara da yazık günah."
'Afganlar mülteci değil, kaçak göçmen'
Afganistan’dan gelenlerin mülteci değil, kaçak göçmen olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Afganlar mülteci değil, onlar kaçak göçmenlerdir. Afganlar bin kilometrelik İran toprağını aşarak Türkiye’ye geliyorlar. Afganları yakalayacağız, İran’a teslim edeceğiz, oradan geldikleri için. Oraya vereceğiz. Hiç meraklanmayın” dedi.