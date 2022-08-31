https://sputniknews.com.tr/20220831/katalonyada-son-20-yilin-en-guclu-dolu-yagisi-1-bebek-oldu-29-yarali-var-1060618371.html

Katalonya'da son 20 yılın en güçlü dolu yağışı: 1 bebek öldü, 29 yaralı var

Katalonya'da son 20 yılın en güçlü dolu yağışı: 1 bebek öldü, 29 yaralı var

İspanya’da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T14:05+0300

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dünya

ispanya

dolu

bebek

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İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona’da yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı. La Bisbal d'Emporda kasabasında dün meydana gelen dolu yağışı sırasında büyük bir buz parçasının çarpması sonucu başından yaralanan bir bebek hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişi ise yaralandı. Fırtına nedeniyle birçok araçta hasar meydana geldi. Katalonya meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini ifade etti. Tarihte bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmış ve portakal büyüklüğündeki buz parçaları nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti.

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