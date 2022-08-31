https://sputniknews.com.tr/20220831/kapi-deliginden-tuvaletteki-cocuklari-izleyen-70-yasindaki-supheli-suc-ustu-yakalandi-1060614195.html
Kapı deliğinden tuvaletteki çocukları izleyen 70 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı
Kapı deliğinden tuvaletteki çocukları izleyen 70 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı
Bolu’da 70 yaşındaki Ş.M., park içerisindeki tuvalette bölmeler arasındaki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı. Gözaltına alınan Ş.M., ifadesinin... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T12:56+0300
2022-08-31T12:56+0300
2022-08-31T13:35+0300
türkiye
taciz
kadına yönelik taciz
çocuklara taciz
türkiye
bolu
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Bolu Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan izlendiğini fark etti.Cep telefonuyla kendisini izleyen şüpheliyi kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti.Görevli, şüpheliyi yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.Serbest bırakıldıOlaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı.İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı.10 gün önce iki çocuktan şikayet aldığını belirten Burhan Türk, “Ben o gün koştum ama yetişemedim. Arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelince de teslim ettim. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220608/maltepede-evinde-dus-alan-kadini-izleyen-tacizci-tutuklandi--1057133980.html
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taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara taciz, türkiye, bolu
taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara taciz, türkiye, bolu
Kapı deliğinden tuvaletteki çocukları izleyen 70 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı
12:56 31.08.2022 (güncellendi: 13:35 31.08.2022) Abone ol
Bolu’da 70 yaşındaki Ş.M., park içerisindeki tuvalette bölmeler arasındaki kırıklardan çocukları izlerken yakalandı. Gözaltına alınan Ş.M., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Bolu Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan izlendiğini fark etti.
Cep telefonuyla kendisini izleyen şüpheliyi kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti.
Görevli, şüpheliyi yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.
Serbest bırakıldı
Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı.
İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı.
10 gün önce iki çocuktan şikayet aldığını belirten Burhan Türk, “Ben o gün koştum ama yetişemedim. Arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelince de teslim ettim. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır” dedi.