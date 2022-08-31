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https://sputniknews.com.tr/20220831/kaliforniya-sahilleri-kiyiya-vuran-olu-baliklarla-doldu-1060597148.html
Kaliforniya sahilleri kıyıya vuran ölü balıklarla doldu
Kaliforniya sahilleri kıyıya vuran ölü balıklarla doldu
ABD'nin batı yakasında bulunan Kaliforniya eyaletinin sahillerinde zehirlenmiş binlerce ölü balık kıyıya vurdu. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T03:46+0300
2022-08-31T03:51+0300
dünya
atık
yosun
körfez
san francisco bay
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Kaliforniya'nın özellikle San Francisco Bay isimli körfez bölgesinde, denizin aşırı kirlenmesi ve sudaki oksijen miktarının düşmesi sonucu, kumsalları kaplayan toplu balık ölümleri görüldü.San Francisco Baykeeper adlı gönüllü çevre organizasyonunun internet sayfasında, "Yazın başlarında ortaya çıkan bir yosunlaşma büyüdü ve şimdi Kuzey, Güney ve Orta San Francisco Körfezi çevresindeki kıyı şeritlerini etkiliyor" ifadesini kullandı.'Vahşi hayata zarar verebilecek toksinler yayan, zararlı bir tür'Sudaki oksijeni tüketerek zehir üreten yosunların San Francisco körfezinde on binlerce balığın toplu ölümüne sebep olduğu belirtilen kuruluşun açıklamasında, yosunların, "insanlar için akut bir risk oluşturmasa da balıklara ve vahşi hayata zarar verebilecek toksinler yayan, zararlı bir tür" olduğu kaydedildi.Vatandaşlara, "insanlar ve evcil hayvanlar üzerindeki sağlık etkileri konusundaki belirsizlik göz önüne alınarak", zehirli yosunlardan etkilenen bölgelerde yakalanan balıkları ve özellikle kabuklu deniz ürünlerini tüketme konusunda dikkatli olmaları önerildi.Baykeeper Direktörü Sejal Choksi-Chugh ise "Körfezin 40 kanalizasyon arıtma tesisinden gelen arıtılmış kanalizasyon salımı ve 5 adet kirli petrol rafinerisinden gelen atıklar, bu yosunların çoğalması için ideal koşullar oluşturduğuna" değindi.- Merrit Gölü'nde de balık ölümleri görüldüKaliforniya'nın Oakland bölgesinde yer alan "tarihi vahşi yaşam barınağı" olarak bilinen Merrit Gölü'nde de benzer toplu balık ölümleri tespit edildi.AA muhabirine konuşan bölge sakini Jeff Taylor, "Şu sıralar Dünya gezegenimizde çok fazla su krizi yaşıyoruz. Sudaki tüm oksijeni çalan bir yosun patlaması sonucu bir sürü balık öldü. Etrafta uçan kuşlar da bu duruma çok şaşırdı" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Merrit Gölü'nü ziyaret eden bir çok kişi sosyal medyada, turistik bir alan olarak birçok festivale de ev sahipliği yapan gölde kıyıya vuran "10 binlerce" her türden balığın fotoğraf ve videolarını paylaştı.Bazı görüntülerde, zehirli suda nefes alamayan balıkların topluca kafalarını su yüzeyinde tutarak nefes almaya çalıştıkları görüldü.
körfez
san francisco bay
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atık, yosun, körfez, san francisco bay
atık, yosun, körfez, san francisco bay

Kaliforniya sahilleri kıyıya vuran ölü balıklarla doldu

03:46 31.08.2022 (güncellendi: 03:51 31.08.2022)
© San Francisco BaykeepeABD'nin batı yakasında bulunan Kaliforniya eyaletinin sahillerinde zehirlenmiş binlerce ölü balık kıyıya vurdu.
ABD'nin batı yakasında bulunan Kaliforniya eyaletinin sahillerinde zehirlenmiş binlerce ölü balık kıyıya vurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© San Francisco Baykeepe
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ABD'nin batı yakasında bulunan Kaliforniya eyaletinin sahillerinde zehirlenmiş binlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Kaliforniya'nın özellikle San Francisco Bay isimli körfez bölgesinde, denizin aşırı kirlenmesi ve sudaki oksijen miktarının düşmesi sonucu, kumsalları kaplayan toplu balık ölümleri görüldü.
San Francisco Baykeeper adlı gönüllü çevre organizasyonunun internet sayfasında, "Yazın başlarında ortaya çıkan bir yosunlaşma büyüdü ve şimdi Kuzey, Güney ve Orta San Francisco Körfezi çevresindeki kıyı şeritlerini etkiliyor" ifadesini kullandı.

'Vahşi hayata zarar verebilecek toksinler yayan, zararlı bir tür'

Sudaki oksijeni tüketerek zehir üreten yosunların San Francisco körfezinde on binlerce balığın toplu ölümüne sebep olduğu belirtilen kuruluşun açıklamasında, yosunların, "insanlar için akut bir risk oluşturmasa da balıklara ve vahşi hayata zarar verebilecek toksinler yayan, zararlı bir tür" olduğu kaydedildi.
Vatandaşlara, "insanlar ve evcil hayvanlar üzerindeki sağlık etkileri konusundaki belirsizlik göz önüne alınarak", zehirli yosunlardan etkilenen bölgelerde yakalanan balıkları ve özellikle kabuklu deniz ürünlerini tüketme konusunda dikkatli olmaları önerildi.
Baykeeper Direktörü Sejal Choksi-Chugh ise "Körfezin 40 kanalizasyon arıtma tesisinden gelen arıtılmış kanalizasyon salımı ve 5 adet kirli petrol rafinerisinden gelen atıklar, bu yosunların çoğalması için ideal koşullar oluşturduğuna" değindi.

- Merrit Gölü'nde de balık ölümleri görüldü

Kaliforniya'nın Oakland bölgesinde yer alan "tarihi vahşi yaşam barınağı" olarak bilinen Merrit Gölü'nde de benzer toplu balık ölümleri tespit edildi.
AA muhabirine konuşan bölge sakini Jeff Taylor, "Şu sıralar Dünya gezegenimizde çok fazla su krizi yaşıyoruz. Sudaki tüm oksijeni çalan bir yosun patlaması sonucu bir sürü balık öldü. Etrafta uçan kuşlar da bu duruma çok şaşırdı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Merrit Gölü'nü ziyaret eden bir çok kişi sosyal medyada, turistik bir alan olarak birçok festivale de ev sahipliği yapan gölde kıyıya vuran "10 binlerce" her türden balığın fotoğraf ve videolarını paylaştı.
Bazı görüntülerde, zehirli suda nefes alamayan balıkların topluca kafalarını su yüzeyinde tutarak nefes almaya çalıştıkları görüldü.
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