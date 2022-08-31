https://sputniknews.com.tr/20220831/john-lennonin-cocuklugunda-kaldigi-ev-acik-artirmada--1060592030.html
John Lennon'ın çocukluğunda kaldığı ev açık artırmada
John Lennon'ın çocukluğunda kaldığı ev açık artırmada
Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın eski üyelerinden John Lennon'ın ailesinin İngiltere'nin Liverpool kentinde kaldığı evin açık artırmada 250 bin sterline... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T01:47+0300
2022-08-31T01:47+0300
2022-08-31T01:48+0300
yaşam
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john lennon
ev
açık artırma
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John Lennon'ın annesi Julia Lennon'ın 1950-58 yılları arasında kaldığı evde, John Lennon ve The Beatles'ın bir diğer üyesi Paul McCartney'nin müzik kariyerlerinin başında birçok kez prova yaptığı biliniyor.Bloomberg'in aktardığı habere göre Julia Lennon, anılarını yazdığı 'Imagine This' adlı kitapta kaldıkları evin banyo odasını 'muhtemelen İngiltere'nin en küçüklerindendi' olarak nitelendirmiş ve müzik grubunun kurulma aşamasında defalarca o küçük odada provalar ve performansların gerçekleştirildiğini belirtmişti.John Lennon'ın teyzesi Mimi ise 250 bin Sterlin fiyat biçilen ev için 'günahların evi' nitelendirmesini yapmıştı. 26 Eylül'de gerçekleştirilecek açık artırma öncesi, müzayedeci Paul Fairweather "George Harrison'un çocukluğunda kaldığı evin satışına dünya çapında bir ilgi vardı. Bu ev için daha büyük bir ilgi bekliyoruz" dedi.1940 yılında doğan John Lennon, 40 yaşında akli dengesi yerinde olmayan Mark Chapman'ın suikastine uğramış ve hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210929/john-lennonin-yayinlanmamis-sarkisinin-kayitli-oldugu-kaset-acik-artirmada-satildi-1049356145.html
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beatles, the beatles, john lennon, ev, açık artırma
beatles, the beatles, john lennon, ev, açık artırma
John Lennon'ın çocukluğunda kaldığı ev açık artırmada
01:47 31.08.2022 (güncellendi: 01:48 31.08.2022) Abone ol
Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın eski üyelerinden John Lennon'ın ailesinin İngiltere'nin Liverpool kentinde kaldığı evin açık artırmada 250 bin sterline satılması bekleniyor.
John Lennon'ın annesi Julia Lennon'ın 1950-58 yılları arasında kaldığı evde, John Lennon ve The Beatles'ın bir diğer üyesi Paul McCartney'nin müzik kariyerlerinin başında birçok kez prova yaptığı biliniyor.
Bloomberg'in aktardığı habere göre Julia Lennon, anılarını yazdığı 'Imagine This' adlı kitapta kaldıkları evin banyo odasını 'muhtemelen İngiltere'nin en küçüklerindendi' olarak nitelendirmiş ve müzik grubunun kurulma aşamasında defalarca o küçük odada provalar ve performansların gerçekleştirildiğini belirtmişti.
John Lennon'ın teyzesi Mimi ise 250 bin Sterlin fiyat biçilen ev için 'günahların evi' nitelendirmesini yapmıştı.
26 Eylül'de gerçekleştirilecek açık artırma öncesi, müzayedeci Paul Fairweather "George Harrison'un çocukluğunda kaldığı evin satışına dünya çapında bir ilgi vardı. Bu ev için daha büyük bir ilgi bekliyoruz" dedi.
1940 yılında doğan John Lennon, 40 yaşında akli dengesi yerinde olmayan Mark Chapman'ın suikastine uğramış ve hayatını kaybetmişti.