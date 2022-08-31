https://sputniknews.com.tr/20220831/john-lennonin-cocuklugunda-kaldigi-ev-acik-artirmada--1060592030.html

John Lennon'ın çocukluğunda kaldığı ev açık artırmada

John Lennon'ın çocukluğunda kaldığı ev açık artırmada

Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın eski üyelerinden John Lennon'ın ailesinin İngiltere'nin Liverpool kentinde kaldığı evin açık artırmada 250 bin sterline... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T01:47+0300

2022-08-31T01:47+0300

2022-08-31T01:48+0300

yaşam

beatles

the beatles

john lennon

ev

açık artırma

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John Lennon'ın annesi Julia Lennon'ın 1950-58 yılları arasında kaldığı evde, John Lennon ve The Beatles'ın bir diğer üyesi Paul McCartney'nin müzik kariyerlerinin başında birçok kez prova yaptığı biliniyor.Bloomberg'in aktardığı habere göre Julia Lennon, anılarını yazdığı 'Imagine This' adlı kitapta kaldıkları evin banyo odasını 'muhtemelen İngiltere'nin en küçüklerindendi' olarak nitelendirmiş ve müzik grubunun kurulma aşamasında defalarca o küçük odada provalar ve performansların gerçekleştirildiğini belirtmişti.John Lennon'ın teyzesi Mimi ise 250 bin Sterlin fiyat biçilen ev için 'günahların evi' nitelendirmesini yapmıştı. 26 Eylül'de gerçekleştirilecek açık artırma öncesi, müzayedeci Paul Fairweather "George Harrison'un çocukluğunda kaldığı evin satışına dünya çapında bir ilgi vardı. Bu ev için daha büyük bir ilgi bekliyoruz" dedi.1940 yılında doğan John Lennon, 40 yaşında akli dengesi yerinde olmayan Mark Chapman'ın suikastine uğramış ve hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210929/john-lennonin-yayinlanmamis-sarkisinin-kayitli-oldugu-kaset-acik-artirmada-satildi-1049356145.html

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