Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220831/john-lennonin-cocuklugunda-kaldigi-ev-acik-artirmada--1060592030.html
John Lennon'ın çocukluğunda kaldığı ev açık artırmada
John Lennon'ın çocukluğunda kaldığı ev açık artırmada
Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın eski üyelerinden John Lennon'ın ailesinin İngiltere'nin Liverpool kentinde kaldığı evin açık artırmada 250 bin sterline... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T01:47+0300
2022-08-31T01:48+0300
yaşam
beatles
the beatles
john lennon
ev
açık artırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102126/95/1021269514_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4d64921d5e8c0176b1580c26120bf0b5.jpg
John Lennon'ın annesi Julia Lennon'ın 1950-58 yılları arasında kaldığı evde, John Lennon ve The Beatles'ın bir diğer üyesi Paul McCartney'nin müzik kariyerlerinin başında birçok kez prova yaptığı biliniyor.Bloomberg'in aktardığı habere göre Julia Lennon, anılarını yazdığı 'Imagine This' adlı kitapta kaldıkları evin banyo odasını 'muhtemelen İngiltere'nin en küçüklerindendi' olarak nitelendirmiş ve müzik grubunun kurulma aşamasında defalarca o küçük odada provalar ve performansların gerçekleştirildiğini belirtmişti.John Lennon'ın teyzesi Mimi ise 250 bin Sterlin fiyat biçilen ev için 'günahların evi' nitelendirmesini yapmıştı. 26 Eylül'de gerçekleştirilecek açık artırma öncesi, müzayedeci Paul Fairweather "George Harrison'un çocukluğunda kaldığı evin satışına dünya çapında bir ilgi vardı. Bu ev için daha büyük bir ilgi bekliyoruz" dedi.1940 yılında doğan John Lennon, 40 yaşında akli dengesi yerinde olmayan Mark Chapman'ın suikastine uğramış ve hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210929/john-lennonin-yayinlanmamis-sarkisinin-kayitli-oldugu-kaset-acik-artirmada-satildi-1049356145.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102126/95/1021269514_39:0:999:720_1920x0_80_0_0_4cb31b69cf5c4078c3e9ded566782c7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beatles, the beatles, john lennon, ev, açık artırma
beatles, the beatles, john lennon, ev, açık artırma

John Lennon'ın çocukluğunda kaldığı ev açık artırmada

01:47 31.08.2022 (güncellendi: 01:48 31.08.2022)
© AFP 2022 / TORU YAMANAKA John Lennon
John Lennon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / TORU YAMANAKA
Abone olTelegram
Dünyaca ünlü müzik grubu The Beatles'ın eski üyelerinden John Lennon'ın ailesinin İngiltere'nin Liverpool kentinde kaldığı evin açık artırmada 250 bin sterline satılması bekleniyor.
John Lennon'ın annesi Julia Lennon'ın 1950-58 yılları arasında kaldığı evde, John Lennon ve The Beatles'ın bir diğer üyesi Paul McCartney'nin müzik kariyerlerinin başında birçok kez prova yaptığı biliniyor.
Bloomberg'in aktardığı habere göre Julia Lennon, anılarını yazdığı 'Imagine This' adlı kitapta kaldıkları evin banyo odasını 'muhtemelen İngiltere'nin en küçüklerindendi' olarak nitelendirmiş ve müzik grubunun kurulma aşamasında defalarca o küçük odada provalar ve performansların gerçekleştirildiğini belirtmişti.
John Lennon'ın teyzesi Mimi ise 250 bin Sterlin fiyat biçilen ev için 'günahların evi' nitelendirmesini yapmıştı.
26 Eylül'de gerçekleştirilecek açık artırma öncesi, müzayedeci Paul Fairweather "George Harrison'un çocukluğunda kaldığı evin satışına dünya çapında bir ilgi vardı. Bu ev için daha büyük bir ilgi bekliyoruz" dedi.
1940 yılında doğan John Lennon, 40 yaşında akli dengesi yerinde olmayan Mark Chapman'ın suikastine uğramış ve hayatını kaybetmişti.
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles’ın gitaristi John Lennon 8 Aralık 1980 tarihinde hayatını kaybetmişti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
YAŞAM
John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı
29 Eylül 2021, 15:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала