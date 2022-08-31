Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220831/istanbulda-insaatin-temel-kazisi-sirasinda-yol-coktu-1060597836.html
İstanbul'da inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü
İstanbul'da inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü
İstanbul Küçükçekmece’de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T03:52+0300
2022-08-31T03:55+0300
türkiye
istanbul
kazı
temel kazısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060597398_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3a1f11167969cd7fc04ff832c5c68aa2.jpg
Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yol çöktü. Kaldırımda ve yolda derin yarıklar oluşurken inşaatın içinde de istinat duvarlarında kısmı çekmeler meydana geldi. Yolun çöken kısmına ve kaldırıma duba ile şeritler çekildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060597398_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_44410dc617934cd7946b25df243f8677.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kazı, temel kazısı
istanbul, kazı, temel kazısı

İstanbul'da inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü

03:52 31.08.2022 (güncellendi: 03:55 31.08.2022)
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-
Abone olTelegram
İstanbul Küçükçekmece’de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yol çöktü.
Kaldırımda ve yolda derin yarıklar oluşurken inşaatın içinde de istinat duvarlarında kısmı çekmeler meydana geldi.
Yolun çöken kısmına ve kaldırıma duba ile şeritler çekildi.
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала