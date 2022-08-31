https://sputniknews.com.tr/20220831/istanbulda-insaatin-temel-kazisi-sirasinda-yol-coktu-1060597836.html

İstanbul'da inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü

İstanbul'da inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü

İstanbul Küçükçekmece’de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

kazı

temel kazısı

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Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yol çöktü. Kaldırımda ve yolda derin yarıklar oluşurken inşaatın içinde de istinat duvarlarında kısmı çekmeler meydana geldi. Yolun çöken kısmına ve kaldırıma duba ile şeritler çekildi.

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istanbul, kazı, temel kazısı