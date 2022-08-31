İstanbul'da inşaatın temel kazısı sırasında yol çöktü
03:52 31.08.2022 (güncellendi: 03:55 31.08.2022)
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-
İstanbul Küçükçekmece’de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yol çöktü.
Kaldırımda ve yolda derin yarıklar oluşurken inşaatın içinde de istinat duvarlarında kısmı çekmeler meydana geldi.
Yolun çöken kısmına ve kaldırıma duba ile şeritler çekildi.
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
Küçükçekmece'de bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-