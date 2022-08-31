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İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Süresi 8 saati bulacak
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Süresi 8 saati bulacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T14:54+0300
2022-08-31T14:54+0300
türkiye
istanbul
elektrik kesintisi
bedaş
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İstanbul’daki elektrik kesintisinin 8 saati bulması bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişilebiliyor.Kesintilerin yaşanacağı bazı ilçe ve mahalleler şöyle sıralandı:
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istanbul, elektrik kesintisi, bedaş
istanbul, elektrik kesintisi, bedaş

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Süresi 8 saati bulacak

14:54 31.08.2022
© AA / Soner Kılınç Türkiye'de elektrik kesintisi
Türkiye'de elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA / Soner Kılınç
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İstanbul’daki elektrik kesintisinin 8 saati bulması bekleniyor.
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişilebiliyor.
Kesintilerin yaşanacağı bazı ilçe ve mahalleler şöyle sıralandı:
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 29/08/2022 09:00:00 - 29/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÜRGEN, KIZILELMA, MAHMUTBEY, ORKİDE 1, PAŞA, SEMA, SUBAŞI sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 205., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 29/08/2022 00:00:00 - 29/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 29/08/2022 09:00:00 - 29/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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