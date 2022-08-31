https://sputniknews.com.tr/20220831/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-suresi-8-saati-bulacak-1060620639.html

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Süresi 8 saati bulacak

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Süresi 8 saati bulacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T14:54+0300

2022-08-31T14:54+0300

2022-08-31T14:54+0300

türkiye

istanbul

elektrik kesintisi

bedaş

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İstanbul’daki elektrik kesintisinin 8 saati bulması bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişilebiliyor.Kesintilerin yaşanacağı bazı ilçe ve mahalleler şöyle sıralandı:

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istanbul, elektrik kesintisi, bedaş