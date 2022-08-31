https://sputniknews.com.tr/20220831/irak-basbakani-kazimi-abd-baskani-biden-ile-ulkesindeki-gelismeleri-gorustu-1060641877.html

Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda ülkedeki son gelişmeleri ele aldı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T22:17+0300

2022-08-31T22:17+0300

2022-08-31T22:20+0300

dünya

abd

joe biden

mustafa kazımi

yeşil bölge

sadr

mukteda el-sadr

iran

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Başbakan Kazımi ile yaptığı görüşmede, bağımsız ve egemenliği olan bir Irak’ı desteklediklerini ifade ederek, ülke güçlerinin rolünden övgüyle bahsetti.Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarıyla hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajını ileten Biden, tüm Iraklı liderleri yaşanan siyasi tıkanıklıktan anayasal çerçevede çıkılması için ulusal diyaloğa çağırdı.Ne olmuştu?Sadr destekçileri, önceki gün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Şii lider, yaşananların ardından dün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.Sadr kimdir?12 Ağustos 1973 tarihinde Iraklı Şii lider Ayetullah Muhammet Sadık es Sadr'ın 4. oğlu olarak dünyaya gelen Mukteda es Sadr, ilahiyat eğitimini babasını suikast sonucu kaybedince tamamlamadı. Mart 2003 ABD işgali sonrası Irak'ta ortaya çıkıp Şii direniş örgütü Mehdi Ordusu'nu kurdu ve Nisan 2004'te ABD işgaline karşı aktif direniş sergilemesiyle ün kazandı.İlk ortaya çıktığında İran'ın müttefiki olan Sadr, zamanla kendisini Irak'ın içişleri üzerinde ABD ve İran nüfuzunu sona erdirmek isteyen bir milliyetçi olarak yeniden konumlandırdı. Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler kurdu. Siyasi görev dağılımının etnik ve mezhep kimliğine göre dağıtılmasının değiştirilmesini istedi. Siyasi popülerliğini korudu, ancak oldukça radikal söyleminden dolayı iktidara geçmedi.Çeşitli değerlendirmelere göre Irak'taki Şii topluluğunun yüzde 10-30'luk dilimi tarafından destekleniyor.

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