İmamoğlu: 2023'te her şey çok güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Yenikapı Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, işgal kuvvetlerinin gemilerinin bulunduğu sahilde 100 yıl sonra 30 Ağustos'u kutlamanın keyfini, onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin kıymetini bildiklerini dile getiren İmamoğlu, "Yurtta barış, dünyada barış, diyerek kazandık bu zaferi. Dünyada başka bir örneği yok. Bağımsızlığı kazanmanın kıymetini elbette biliyorduk. Kimseye düşmanlık etmeyiz ama kimsenin düşmanlığına karşı da boyun eğmeyiz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'yiz, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Bizler, millet olarak devletimizi, Cumhuriyetimizi 30 Ağustos zaferine borçluyuz" diye konuştu.İmamoğlu, bu zaferde kime borçlu olunduğunun bilinmemesi halinde hedeften şaşılacağını anlatarak, şöyle devam etti:'Sayılı günler kaldı'Ülkenin huzuru ve milletin kardeşliği üzerine düşürülmüş kara gölgeler olduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:“Şirazesinden çıkmış, değerlerini, kutsallarını kaybetmiş bir avuç insanın yol açtığı gölgeler bunlar. Ama endişeniz olmasın. Az kaldı hatta çok az kaldı. Sayılı günler kaldı. İnancıyla, ortak çabasıyla Türkiye’miz gölgesiz, güneşli, aydınlık bir sabaha uyanacak.Huzur içerisinde, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşadığımız bir ülkede egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, dünyaya demokrasinin en güzel şekilde gösterildiği bir ülkede her bir yurttaşımızın kendini özgür, güvende hissedeceği ve mutlu bir geleceğe umutla bakacağı bir dönemde hep birlikte olacağız. Az kaldı. Hep birlikte başaracağız.”'Milletimiz kazanacak'Kimsenin kendisini milletten büyük görmemesi için bazı duyguları teminat altına alacaklarını vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti:“Milletin önünde her yönetici saygıyla eğilecek. Hakimiyet gerçekten ama gerçekten ilelebet kayıtsız şartsız milletin olacak. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayabilmenin ve güzel günlerimize ulaştırmak için hayatını feda edenlerin atalarımızın, mirası olan bu güzel yurdu hep birlikte kardeşlik yurduna dönüştüreceğiz.Sözümüz söz, andımız ant olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hepinizin huzurunda hep birlikte hissediyor ve söz veriyoruz ki; herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek. Milletimiz kazanacak. 2023'te, 100'ncü yılını kutladığımız 30 Ağustos’tan 100'ncü yılına yürüdüğümüz Cumhuriyetimizle buluşmadan hemen önce her şey çok güzel olacak.”Moğollar müzik grubunun konser verdiği etkinlikte, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Nazım Hikmet'in 'Kuvayi Milliye Destanı' eseri CRR Senfoni Orkestrası, ışık gösterisi ve video mapping eşliğinde seslendirildi.

