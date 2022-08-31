İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: Başkanlığımızın hedef alınması gurur vesilesidir

Görüyoruz ki ekonomik kriz bütün Avrupa'yı ve ülkeniz İngiltere'yi olduğu gibi kurum olarak sizi de etkiledi. Bu nedenle daha ucuz ve kolay olduğu için masa başı haberciliğe tevessül ediyorsunuz. Daha önce de pek çok kez olduğu gibi temelsiz klişe ön yargılarla örülü hayali ve uydurma senaryoları sözde haber adı altında servis ediyorsunuz. Şartlar ne olursa olsun gerçek gazeteciliğin böyle yapılmayacağını size bir kez daha hatırlatıyor ve sizi sadece ve sadece hakikat için habercilik yapmaya davet ediyoruz."