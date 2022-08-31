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İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: Başkanlığımızın hedef alınması gurur vesilesidir
İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: Başkanlığımızın hedef alınması gurur vesilesidir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye İletişim Modeli ile ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T21:04+0300
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Fahrettin Altun, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkındaki haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı."Türkiye İletişim Modeli ile ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın, İngiltere merkezli Reuters haber ajansı tarafından hedef alınması, bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve gurur vesilesidir" ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:"Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı algı operasyonlarının ve sistematik manipülasyonların bir aparatı olduğunu" ifade eden Altun, daha önce de pek çok kez çarpıtma ve yalan haberlere imza attığını belirtti.Altun, Reuters'ın, DEAŞ terörünün zirve noktasına çıktığı dönemde, bu terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veren Türkiye'ye karşı dezenformasyon yaparken, esasında bazı Batılı devletlerin yabancı teröristlerin Suriye'ye geçişini görmezden geldiğini veya istihbarat servisleri marifetiyle bunu fiilen mümkün kıldığını perdelediğini bildirdi.'Reuters'ın niyetini de neye hizmet ettiğini de gayet iyi biliyoruz'Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için ilk adımları attığı dönemde de sahneye çıkan Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını çarpıttığını ve kendi haberlerini tekzip etmek durumunda kaldığını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:
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fahrettin altun, reuters, tepki
fahrettin altun, reuters, tepki

İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'a tepki: Başkanlığımızın hedef alınması gurur vesilesidir

21:04 31.08.2022 (güncellendi: 21:14 31.08.2022)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye İletişim Modeli ile ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın, İngiltere merkezli Reuters haber ajansı tarafından hedef alınması, bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkındaki haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Türkiye İletişim Modeli ile ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın, İngiltere merkezli Reuters haber ajansı tarafından hedef alınması, bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve gurur vesilesidir" ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:
"Son 4 yılda Türkiye'ye yönelik dezenformasyon kampanyalarına karşı koyduk, ülkemizi bu saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirdik ve şeffaf bir iletişim ortamı oluşturduk. Aynı doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye uzun yıllar hizmet etmeye kararlıyız."
"Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı algı operasyonlarının ve sistematik manipülasyonların bir aparatı olduğunu" ifade eden Altun, daha önce de pek çok kez çarpıtma ve yalan haberlere imza attığını belirtti.
Altun, Reuters'ın, DEAŞ terörünün zirve noktasına çıktığı dönemde, bu terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veren Türkiye'ye karşı dezenformasyon yaparken, esasında bazı Batılı devletlerin yabancı teröristlerin Suriye'ye geçişini görmezden geldiğini veya istihbarat servisleri marifetiyle bunu fiilen mümkün kıldığını perdelediğini bildirdi.

'Reuters'ın niyetini de neye hizmet ettiğini de gayet iyi biliyoruz'

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için ilk adımları attığı dönemde de sahneye çıkan Reuters'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını çarpıttığını ve kendi haberlerini tekzip etmek durumunda kaldığını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:
"Reuters'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik ve finansal operasyonlarda kendine düşen rolü nasıl oynadığını da elbette unutmuyoruz. Böyle bir haber ajansı, bugün de Türkiye İletişim Modelini ve Başkanlığımızı hedef almaya çalışıyor. Reuters'ın niyetini de neye hizmet ettiğini de bu doğrultuda yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. Sadece Türkiye ile ilgili konularda değil, dünyanın farklı noktalarında operasyonel haberciliğiniz yüzünden işgal edilen, darbeler yaptırılan, iç savaş çıkartılan, terör örgütlerini besleyen sisteme karşı hakikati savunan bir Türkiye var.

Görüyoruz ki ekonomik kriz bütün Avrupa'yı ve ülkeniz İngiltere'yi olduğu gibi kurum olarak sizi de etkiledi. Bu nedenle daha ucuz ve kolay olduğu için masa başı haberciliğe tevessül ediyorsunuz. Daha önce de pek çok kez olduğu gibi temelsiz klişe ön yargılarla örülü hayali ve uydurma senaryoları sözde haber adı altında servis ediyorsunuz. Şartlar ne olursa olsun gerçek gazeteciliğin böyle yapılmayacağını size bir kez daha hatırlatıyor ve sizi sadece ve sadece hakikat için habercilik yapmaya davet ediyoruz."

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