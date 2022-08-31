Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220831/ibb-yoneticisi-icin-10-yil-hapis-istemi-1060627040.html
İBB yöneticisi için 10 yıl hapis istemi
İBB yöneticisi için 10 yıl hapis istemi
DİYADER'e sosyal yardım kartı verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Saltık hakkında dava açıldı. Saltık'ın 10 yıl hapsi isteniyor. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T16:41+0300
2022-08-31T16:41+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
sosyal hizmet
sosyal yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104060/92/1040609298_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_70dee773995da0c7f39fefd8961df141.jpg
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davanın gerekçesi, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DİAYDER'e sosyal yardım kartları verdiği iddiası.Savcılık iddianamesinde, PKK örgütünün Botan sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın babası Maruf Şişman ve PKK terör örgütünün Yunanistan Lavrion kampında bulunan Davut Özmen'in babası Abdulmelik Özmen'e 3 adet yardım kartı verildiği iddia edildi.Savcılık, Yavuz Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104060/92/1040609298_0:0:1737:1303_1920x0_80_0_0_0b7ece77f8a20af7048d309eee41f623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sosyal hizmet, sosyal yardım
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sosyal hizmet, sosyal yardım

İBB yöneticisi için 10 yıl hapis istemi

16:41 31.08.2022
© AA / İBB İİBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık
İİBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA / İBB
Abone olTelegram
DİYADER'e sosyal yardım kartı verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Saltık hakkında dava açıldı. Saltık'ın 10 yıl hapsi isteniyor.
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davanın gerekçesi, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DİAYDER'e sosyal yardım kartları verdiği iddiası.
Savcılık iddianamesinde, PKK örgütünün Botan sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın babası Maruf Şişman ve PKK terör örgütünün Yunanistan Lavrion kampında bulunan Davut Özmen'in babası Abdulmelik Özmen'e 3 adet yardım kartı verildiği iddia edildi.

Savcılık, Yavuz Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала