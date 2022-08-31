https://sputniknews.com.tr/20220831/ibb-yoneticisi-icin-10-yil-hapis-istemi-1060627040.html

İBB yöneticisi için 10 yıl hapis istemi

İBB yöneticisi için 10 yıl hapis istemi

DİYADER'e sosyal yardım kartı verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Saltık hakkında dava açıldı. Saltık'ın 10 yıl hapsi isteniyor. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T16:41+0300

2022-08-31T16:41+0300

2022-08-31T16:41+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

sosyal hizmet

sosyal yardım

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İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davanın gerekçesi, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DİAYDER'e sosyal yardım kartları verdiği iddiası.Savcılık iddianamesinde, PKK örgütünün Botan sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın babası Maruf Şişman ve PKK terör örgütünün Yunanistan Lavrion kampında bulunan Davut Özmen'in babası Abdulmelik Özmen'e 3 adet yardım kartı verildiği iddia edildi.Savcılık, Yavuz Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sosyal hizmet, sosyal yardım