https://sputniknews.com.tr/20220831/ibb-yoneticisi-icin-10-yil-hapis-istemi-1060627040.html
İBB yöneticisi için 10 yıl hapis istemi
İBB yöneticisi için 10 yıl hapis istemi
DİYADER'e sosyal yardım kartı verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Saltık hakkında dava açıldı. Saltık'ın 10 yıl hapsi isteniyor. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T16:41+0300
2022-08-31T16:41+0300
2022-08-31T16:41+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
sosyal hizmet
sosyal yardım
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İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davanın gerekçesi, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DİAYDER'e sosyal yardım kartları verdiği iddiası.Savcılık iddianamesinde, PKK örgütünün Botan sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın babası Maruf Şişman ve PKK terör örgütünün Yunanistan Lavrion kampında bulunan Davut Özmen'in babası Abdulmelik Özmen'e 3 adet yardım kartı verildiği iddia edildi.Savcılık, Yavuz Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sosyal hizmet, sosyal yardım
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sosyal hizmet, sosyal yardım
İBB yöneticisi için 10 yıl hapis istemi
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DİYADER'e sosyal yardım kartı verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Saltık hakkında dava açıldı. Saltık'ın 10 yıl hapsi isteniyor.
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davanın gerekçesi, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DİAYDER'e sosyal yardım kartları verdiği iddiası.
Savcılık iddianamesinde, PKK örgütünün Botan sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın babası Maruf Şişman ve PKK terör örgütünün Yunanistan Lavrion kampında bulunan Davut Özmen'in babası Abdulmelik Özmen'e 3 adet yardım kartı verildiği iddia edildi.
Savcılık, Yavuz Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.