Hürriyet yazarı Cebeci: Havada ayrımcılık yapılıyor, Anadolu'dan geliyorsanız dolaşıp duracaksınız

"Ben bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Türk Hava Yolları’nın Uçuş İşletme Başkanı ve ne hikmetse ikinci unvanı Başpilot olan Murat Ersoy çok ilginç bir duyuru yaptı. Sizin uçağınız İstanbul Havalimanı’na indikten sonra taksi yollarında dolaşıp dururken, istenen tuhaf şey, belli merkezlerden gelen uçaklara öncelik tanınması. Başpilot diyor ki; “Ankara (ESB), Antalya (AYT), Bodrum (BJV) ve Dalaman (DLM) meydanlarından kalkış yapan İstanbul varışlı seferlerde ACARS’dan park yerinin öğrenilmesini müteakiben uçuş ekibi tarafından kalkış meydanı ifade edilerek Yeşilköy Yaklaşma ünitesinden park yerine en yakın pist talebinde bulunulacaktır. Vay vay vay. Yani siz Trabzon, Diyarbakır, Sivas ya da başka bir Anadolu kentinden geliyorsanız dolaşıp duracaksınız. Hava Trafik kontrolü hangi pisti verirse oraya gideceksiniz. Belki de uçak açığa park edecek, terminalden çıkmanız bir saatten fazla sürecektir. Ben böyle bir ayırım görmedim. En başta da Ankara kalkışlı uçaklar. Uzun uzun yorumlara gerek duymuyorum. Söyleyebileceğim tek şey, bu bir ayırımcılık ve sisteme hiç yakışmıyor. THY’nin adına leke sürüyor. Ayrımcılık adına havada ayrım yapılıyor. Anlaması zor, anlaşılması rahatsız edici."