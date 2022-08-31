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https://sputniknews.com.tr/20220831/hurriyet-yazari-cebeci-havada-ayrimcilik-yapiliyor-anadoludan-geliyorsaniz-dolasip-duracaksiniz-1060622027.html
Hürriyet yazarı Cebeci: Havada ayrımcılık yapılıyor, Anadolu'dan geliyorsanız dolaşıp duracaksınız
Hürriyet yazarı Cebeci: Havada ayrımcılık yapılıyor, Anadolu'dan geliyorsanız dolaşıp duracaksınız
Havacılık uzmanı Uğur Cebeci, THY’nin belli merkezlerden gelen uçaklar ile Anadolu şehirlerinden gelen uçaklar arasında öncelik ayrımı yaptığını yazdı... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T15:31+0300
2022-08-31T15:32+0300
türkiye
türkiye
havayolları
uğur cebeci
thy
türk hava yolları (thy)
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Havacılık uzmanı Uğur Cebeci, Türk Hava Yolları’nın (THY) ‘havada ayrımcılık’ yaptığını iddia etti. Belli merkezlerden gelen uçaklara öncelik tanındığını söyleyen Cebeci, “Ben böyle bir ayırım görmedim” dedi. Cebeci, “Yani siz Trabzon, Diyarbakır, Sivas ya da başka bir Anadolu kentinden geliyorsanız dolaşıp duracaksınız” diye yazdı.Cebeci, Hürriyet gazetesindeki yazısının “Havada ayrımcılık” başlıklı bölümünde konuya değindi ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220831/ucak-biletlerine-zam-ic-hat-ucretlerinde-tek-yon-icin-tavan-fiyati-bin-150-lira-oldu-1060618721.html
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türkiye, havayolları, uğur cebeci, thy, türk hava yolları (thy)
türkiye, havayolları, uğur cebeci, thy, türk hava yolları (thy)

Hürriyet yazarı Cebeci: Havada ayrımcılık yapılıyor, Anadolu'dan geliyorsanız dolaşıp duracaksınız

15:31 31.08.2022 (güncellendi: 15:32 31.08.2022)
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Uçak - yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Havacılık uzmanı Uğur Cebeci, THY’nin belli merkezlerden gelen uçaklar ile Anadolu şehirlerinden gelen uçaklar arasında öncelik ayrımı yaptığını yazdı, “Söyleyebileceğim tek şey, bu bir ayırımcılık ve sisteme hiç yakışmıyor” dedi.
Havacılık uzmanı Uğur Cebeci, Türk Hava Yolları’nın (THY) ‘havada ayrımcılık’ yaptığını iddia etti. Belli merkezlerden gelen uçaklara öncelik tanındığını söyleyen Cebeci, “Ben böyle bir ayırım görmedim” dedi. Cebeci, “Yani siz Trabzon, Diyarbakır, Sivas ya da başka bir Anadolu kentinden geliyorsanız dolaşıp duracaksınız” diye yazdı.
Cebeci, Hürriyet gazetesindeki yazısının Havada ayrımcılık” başlıklı bölümünde konuya değindi ve şunları ifade etti:
"Ben bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Türk Hava Yolları’nın Uçuş İşletme Başkanı ve ne hikmetse ikinci unvanı Başpilot olan Murat Ersoy çok ilginç bir duyuru yaptı. Sizin uçağınız İstanbul Havalimanı’na indikten sonra taksi yollarında dolaşıp dururken, istenen tuhaf şey, belli merkezlerden gelen uçaklara öncelik tanınması. Başpilot diyor ki; “Ankara (ESB), Antalya (AYT), Bodrum (BJV) ve Dalaman (DLM) meydanlarından kalkış yapan İstanbul varışlı seferlerde ACARS’dan park yerinin öğrenilmesini müteakiben uçuş ekibi tarafından kalkış meydanı ifade edilerek Yeşilköy Yaklaşma ünitesinden park yerine en yakın pist talebinde bulunulacaktır. Vay vay vay. Yani siz Trabzon, Diyarbakır, Sivas ya da başka bir Anadolu kentinden geliyorsanız dolaşıp duracaksınız. Hava Trafik kontrolü hangi pisti verirse oraya gideceksiniz. Belki de uçak açığa park edecek, terminalden çıkmanız bir saatten fazla sürecektir. Ben böyle bir ayırım görmedim. En başta da Ankara kalkışlı uçaklar. Uzun uzun yorumlara gerek duymuyorum. Söyleyebileceğim tek şey, bu bir ayırımcılık ve sisteme hiç yakışmıyor. THY’nin adına leke sürüyor. Ayrımcılık adına havada ayrım yapılıyor. Anlaması zor, anlaşılması rahatsız edici."
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