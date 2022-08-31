https://sputniknews.com.tr/20220831/hintli-is-insani-yeni-ise-baslayanlar-18-saat-calistirilsin-1060618889.html

Hintli iş insanı: Yeni işe başlayanlar günde 18 saat çalıştırılsın

Hintli iş insanı: Yeni işe başlayanlar günde 18 saat çalıştırılsın

Hintli Bombay Shaving şirketinin kurucusu Shantanu Deshpande, yeni işe alınanların kariyerlerinin ilk 4 ila 5 yılı boyunca günde 18 saat çalıştırılmasını... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T14:12+0300

2022-08-31T14:12+0300

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yaşam

hindistan

haftalık çalışma saati

işçi

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Hindistan merkezli Bombay Shaving şirketinin kurucusu ve CEO'su Shantanu Deshpande, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda yeni işe başlayan gençlerin 'çalışmaya tapmaları gerektiğini' iddia etti.Deshpande, genç işçilerin işe başladıkları ilk 4 ila 5 yıl boyunca günde 18 saat çalışması gerektiğini iddia ederek, gençlerin kariyerlerinin başlangıcında bir iş-yaşam dengesini korumayı düşünmeleri için 'çok erken' olduğunu öne sürdü.Hintli iş insanının açıklamaları 'toksik bir çalışma kültürünü' desteklediği tepkilerine neden oldu.'Fazladan ödeme yapacağını söylemiyor ama'Başka bir kullanıcı, Deshpande'nin daha uzun saat çalışanlara 'fazladan ödeme yapacağını' söylemediğine dikkat çekti.'Şirketler insanları sömürme eğiliminde'Kullanıcı, "Şirketler insanları sömürme eğiliminde. Çoğu durumda erken bir tükenmişliğe yol açarak, insanların kariyerlerini tehlikeye atmasına neden oluyorlar" ifadelerini kullandı.2020'de Infosys'in kurucu ortağı Narayana Murthy de Kovid-19 kısıtlamalarının neden olduğu ekonomik durgunluğu telafi etmek için Hindistan halkının 2 ila 3 yıl boyunca haftada en az 64 saat çalışması gerektiğini savunmuştu.2020'de yayınlanan LinkedIn İşgücü Güven Endeksi, Hindistan'da çalışan her beş profesyonelden ikisinin stres ve kaygı artışlarından muzdarip olduğunu gösterdi.

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hindistan, haftalık çalışma saati, işçi