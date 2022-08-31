https://sputniknews.com.tr/20220831/hintli-is-insani-yeni-ise-baslayanlar-18-saat-calistirilsin-1060618889.html
Hintli iş insanı: Yeni işe başlayanlar günde 18 saat çalıştırılsın
Hintli iş insanı: Yeni işe başlayanlar günde 18 saat çalıştırılsın
Hintli Bombay Shaving şirketinin kurucusu Shantanu Deshpande, yeni işe alınanların kariyerlerinin ilk 4 ila 5 yılı boyunca günde 18 saat çalıştırılmasını... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T14:12+0300
2022-08-31T14:12+0300
2022-08-31T14:16+0300
yaşam
hindistan
haftalık çalışma saati
işçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044519810_0:345:3029:2048_1920x0_80_0_0_2f536532a3dab5eedabf63bbba2437b9.jpg
Hindistan merkezli Bombay Shaving şirketinin kurucusu ve CEO'su Shantanu Deshpande, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda yeni işe başlayan gençlerin 'çalışmaya tapmaları gerektiğini' iddia etti.Deshpande, genç işçilerin işe başladıkları ilk 4 ila 5 yıl boyunca günde 18 saat çalışması gerektiğini iddia ederek, gençlerin kariyerlerinin başlangıcında bir iş-yaşam dengesini korumayı düşünmeleri için 'çok erken' olduğunu öne sürdü.Hintli iş insanının açıklamaları 'toksik bir çalışma kültürünü' desteklediği tepkilerine neden oldu.'Fazladan ödeme yapacağını söylemiyor ama'Başka bir kullanıcı, Deshpande'nin daha uzun saat çalışanlara 'fazladan ödeme yapacağını' söylemediğine dikkat çekti.'Şirketler insanları sömürme eğiliminde'Kullanıcı, "Şirketler insanları sömürme eğiliminde. Çoğu durumda erken bir tükenmişliğe yol açarak, insanların kariyerlerini tehlikeye atmasına neden oluyorlar" ifadelerini kullandı.2020'de Infosys'in kurucu ortağı Narayana Murthy de Kovid-19 kısıtlamalarının neden olduğu ekonomik durgunluğu telafi etmek için Hindistan halkının 2 ila 3 yıl boyunca haftada en az 64 saat çalışması gerektiğini savunmuştu.2020'de yayınlanan LinkedIn İşgücü Güven Endeksi, Hindistan'da çalışan her beş profesyonelden ikisinin stres ve kaygı artışlarından muzdarip olduğunu gösterdi.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044519810_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c55581a8b81af4bb19630d9e1541fcf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, haftalık çalışma saati, işçi
hindistan, haftalık çalışma saati, işçi
Hintli iş insanı: Yeni işe başlayanlar günde 18 saat çalıştırılsın
14:12 31.08.2022 (güncellendi: 14:16 31.08.2022) Abone ol
Hintli Bombay Shaving şirketinin kurucusu Shantanu Deshpande, yeni işe alınanların kariyerlerinin ilk 4 ila 5 yılı boyunca günde 18 saat çalıştırılmasını teklif etti. Deshpande'nin açıklaması tepkilere neden oldu.
Hindistan merkezli Bombay Shaving şirketinin kurucusu ve CEO'su Shantanu Deshpande, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda yeni işe başlayan gençlerin 'çalışmaya tapmaları gerektiğini' iddia etti.
Deshpande, genç işçilerin işe başladıkları ilk 4 ila 5 yıl boyunca günde 18 saat çalışması gerektiğini iddia ederek, gençlerin kariyerlerinin başlangıcında bir iş-yaşam dengesini korumayı düşünmeleri için 'çok erken' olduğunu öne sürdü.
Hintli iş insanının açıklamaları 'toksik bir çalışma kültürünü' desteklediği tepkilerine neden oldu.
'Fazladan ödeme yapacağını söylemiyor ama'
Başka bir kullanıcı, Deshpande'nin daha uzun saat çalışanlara 'fazladan ödeme yapacağını' söylemediğine dikkat çekti.
'Şirketler insanları sömürme eğiliminde'
Kullanıcı, "Şirketler insanları sömürme eğiliminde. Çoğu durumda erken bir tükenmişliğe yol açarak, insanların kariyerlerini tehlikeye atmasına neden oluyorlar" ifadelerini kullandı.
2020'de Infosys'in kurucu ortağı Narayana Murthy de Kovid-19 kısıtlamalarının neden olduğu ekonomik durgunluğu telafi etmek için Hindistan halkının 2 ila 3 yıl boyunca haftada en az 64 saat çalışması gerektiğini savunmuştu.
2020'de yayınlanan LinkedIn İşgücü Güven Endeksi, Hindistan'da çalışan her beş profesyonelden ikisinin stres ve kaygı artışlarından muzdarip olduğunu gösterdi.