https://sputniknews.com.tr/20220831/hindistanda-hamile-inege-tecavuz-eden-adam-tutuklandi-1060624517.html

Hindistan'da hamile ineğe tecavüz eden adam tutuklandı

Hindistan'da hamile ineğe tecavüz eden adam tutuklandı

Toplu tecavüz olaylarının en çok görüldüğü ülkelerden Hindistan'da hayvanlara yönelik benzer suçlara da bir yenisi eklendi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

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Hindistan'nın Batı Bengal eyaletindeki bir köyde 29 yaşındaki bir kişi, hamile ineğe tecavüz etmek suçundan tutuklandı. Yerel basının polis yetkililerinden aktardığına göre ineğin sahibi Aarti Bhuiya ve ailesi, komşuları Pradyut Bhuiya'yı birkaç gün evlerinin arkasındaki ahıra girip ineğe zalimce tecavüz etmekle suçladı. Polise iletilen şikayette ineğin kan kaybından öldüğü bilgisi de yer aldı. Hindistan yasalarında bir erkek, kadın veya hayvanla 'doğal olmayan cinsel ilişkiye girilmesi' durumunda müebbet ya da 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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hindistan, inek, tecavüz, hayvan