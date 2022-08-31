https://sputniknews.com.tr/20220831/hakkaride-gosteri-ve-yuruyus-yasagi-15-gun-daha-surecek-1060635328.html

Hakkari'de gösteri ve yürüyüş yasağı 15 gün daha sürecek

Hakkari'de gösteri ve yürüyüş yasağı 15 gün daha sürecek

Hakkari'de 17 Ağustos saat 00.01'den 31 Ağustos saat 23.59'a kadar olan yasak, 15 Eylül'e kadar uzatıldı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T19:31+0300

2022-08-31T19:31+0300

2022-08-31T19:32+0300

türkiye

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yürüyüş

eylem ve gösteri yasağı

süre

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Hakkari'de; basın açıklamaları, oturma eylemleri, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı. 17 Ağustos'ta başlayan yasak 31 Ağustos'ta (bugün) sona erecekti.Valilikten yapılan açıklamada; Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgınının yayılmasının, olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hakkari il sınırları içerisinde, 01.09.2022 tarihi saat 00.01’den 15.09.2022 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

https://sputniknews.com.tr/20220816/hakkaride-gosteri-ve-yuruyuslere-gecici-yasak-1060008332.html

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