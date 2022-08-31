Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20220831/guney-koreye-giriste-kovid-19-test-zorunlulugu-kaldiriliyor--1060617311.html
Güney Kore’ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor
Güney Kore’ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor
Güney Kore, ülkeye giriş yapmak isteyen uluslararası yolcular için negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğunu 3 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T13:34+0300
2022-08-31T13:38+0300
koronavirüs
güney kore
koronavirüs
koronavirüs testi
uçuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060617478_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_84d269d40ceb533e2ee480e5937c4835.jpg
Yonhap'ın haberine göre, birçok Kovid-19 önlemini mayıs ayından itibaren kaldıran Güney Kore'de, günlük vaka sayıları son haftalarda 100 binler civarında seyrediyor. Bulaşıcı hastalıklar danışma komitesinin tavsiyesi üzerine ülkeye girişte negatif test zorunluluğunu kaldırdığını açıklayan hükümet, yeni düzenlemenin 3 Eylül’den itibaren tüm gemi ve uçak yolcularını kapsayacağını duyurdu. Güney Kore’de daha önce gelen yolcuların son 48 saat içinde alınmış PCR testi ya da 24 saat içinde alınmış hızlı antijen testi göstermeleri isteniyordu. Salgının başından bu yana 23 milyon 246 bin 398 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 26 bin764 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060617478_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_99e3713badc86bad3f03984de8a73a28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, koronavirüs, koronavirüs testi, uçuş
güney kore, koronavirüs, koronavirüs testi, uçuş

Güney Kore’ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor

13:34 31.08.2022 (güncellendi: 13:38 31.08.2022)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Abone olTelegram
Güney Kore, ülkeye giriş yapmak isteyen uluslararası yolcular için negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğunu 3 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, birçok Kovid-19 önlemini mayıs ayından itibaren kaldıran Güney Kore'de, günlük vaka sayıları son haftalarda 100 binler civarında seyrediyor.
Bulaşıcı hastalıklar danışma komitesinin tavsiyesi üzerine ülkeye girişte negatif test zorunluluğunu kaldırdığını açıklayan hükümet, yeni düzenlemenin 3 Eylül’den itibaren tüm gemi ve uçak yolcularını kapsayacağını duyurdu.
Güney Kore’de daha önce gelen yolcuların son 48 saat içinde alınmış PCR testi ya da 24 saat içinde alınmış hızlı antijen testi göstermeleri isteniyordu.
Salgının başından bu yana 23 milyon 246 bin 398 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 26 bin764 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала