https://sputniknews.com.tr/20220831/guney-koreye-giriste-kovid-19-test-zorunlulugu-kaldiriliyor--1060617311.html
Güney Kore’ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor
Güney Kore’ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor
Güney Kore, ülkeye giriş yapmak isteyen uluslararası yolcular için negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğunu 3 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T13:34+0300
2022-08-31T13:34+0300
2022-08-31T13:38+0300
koronavirüs
güney kore
koronavirüs
koronavirüs testi
uçuş
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Yonhap'ın haberine göre, birçok Kovid-19 önlemini mayıs ayından itibaren kaldıran Güney Kore'de, günlük vaka sayıları son haftalarda 100 binler civarında seyrediyor. Bulaşıcı hastalıklar danışma komitesinin tavsiyesi üzerine ülkeye girişte negatif test zorunluluğunu kaldırdığını açıklayan hükümet, yeni düzenlemenin 3 Eylül’den itibaren tüm gemi ve uçak yolcularını kapsayacağını duyurdu. Güney Kore’de daha önce gelen yolcuların son 48 saat içinde alınmış PCR testi ya da 24 saat içinde alınmış hızlı antijen testi göstermeleri isteniyordu. Salgının başından bu yana 23 milyon 246 bin 398 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 26 bin764 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
güney kore, koronavirüs, koronavirüs testi, uçuş
güney kore, koronavirüs, koronavirüs testi, uçuş
Güney Kore’ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor
13:34 31.08.2022 (güncellendi: 13:38 31.08.2022) Abone ol
Güney Kore, ülkeye giriş yapmak isteyen uluslararası yolcular için negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğunu 3 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, birçok Kovid-19 önlemini mayıs ayından itibaren kaldıran Güney Kore'de, günlük vaka sayıları son haftalarda 100 binler civarında seyrediyor.
Bulaşıcı hastalıklar danışma komitesinin tavsiyesi üzerine ülkeye girişte negatif test zorunluluğunu kaldırdığını açıklayan hükümet, yeni düzenlemenin 3 Eylül’den itibaren tüm gemi ve uçak yolcularını kapsayacağını duyurdu.
Güney Kore’de daha önce gelen yolcuların son 48 saat içinde alınmış PCR testi ya da 24 saat içinde alınmış hızlı antijen testi göstermeleri isteniyordu.
Salgının başından bu yana 23 milyon 246 bin 398 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 26 bin764 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.