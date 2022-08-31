https://sputniknews.com.tr/20220831/gulsenden-ev-hapsinin-kaldirilmasi-talebi-1060626181.html
Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi
Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi
Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T16:27+0300
2022-08-31T16:27+0300
2022-08-31T16:38+0300
gülşen
türkiye
ev hapsi
talep
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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ev Hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu. Talebi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.Ne olmuştu?Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/3-sunucuya-gulsen-hakkinda-2-ay-konusma-yasagi-1060560678.html
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gülşen, ev hapsi, talep
Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi
16:27 31.08.2022 (güncellendi: 16:38 31.08.2022) Abone ol
Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ev Hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu.
Talebi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.
Ne olmuştu?
Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.