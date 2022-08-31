https://sputniknews.com.tr/20220831/gulsenden-ev-hapsinin-kaldirilmasi-talebi-1060626181.html

Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi

Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T16:27+0300

2022-08-31T16:27+0300

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gülşen

türkiye

ev hapsi

talep

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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ev Hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu. Talebi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.Ne olmuştu?Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20220830/3-sunucuya-gulsen-hakkinda-2-ay-konusma-yasagi-1060560678.html

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