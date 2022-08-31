https://sputniknews.com.tr/20220831/geceleri-sokakta-teftise-cikan-fil-yolda-duran-bisiklete-tekme-attiktan-sonra-yoluna-devam-etti--1060590111.html

Geceleri sokakta teftişe çıkan fil: Yolda duran bisiklete tekme attıktan sonra yoluna devam etti

Geceleri sokakta teftişe çıkan fil: Yolda duran bisiklete tekme attıktan sonra yoluna devam etti

Hindistan’ın Assam kentinde gece yürüyüşüne çıkan filin görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Yolda duran bisikleti tekmeleyen filin birçok... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T00:41+0300

2022-08-31T00:41+0300

2022-08-31T00:41+0300

yaşam

hindistan

fil

bisiklet

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Hindistan'ın Assam eyaletindeki Tezpur kentinin sokaklarında dolaşan filin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Press Trust of India' da yer alan habere göre, filin Brahmaputra nehrini yüzerek geçtikten sonra Tezpur kentine ulaşmayı başardı. Filin çok sayıda araca ve özel mülke zarar verdiği belirtildi. Yaşadığı ormandan ayrılıp kentin sokaklarında dolaşan fil, yol kenarında duran bisiklete tekme attıktan sonra yoluna devam etti. Çevredeki apartmanlardan kayda alınan görüntülerde, filin dolaştığı sırada sokakta bulunanaların panik yaşadığı görüldü.

hindistan

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hindistan, fil, bisiklet