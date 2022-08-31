Geceleri sokakta teftişe çıkan fil: Yolda duran bisiklete tekme attıktan sonra yoluna devam etti
Hindistan’ın Assam kentinde gece yürüyüşüne çıkan filin görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Yolda duran bisikleti tekmeleyen filin birçok araca zarar verdiği de aktarıldı.
Hindistan'ın Assam eyaletindeki Tezpur kentinin sokaklarında dolaşan filin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Press Trust of India' da yer alan habere göre, filin Brahmaputra nehrini yüzerek geçtikten sonra Tezpur kentine ulaşmayı başardı. Filin çok sayıda araca ve özel mülke zarar verdiği belirtildi.
Yaşadığı ormandan ayrılıp kentin sokaklarında dolaşan fil, yol kenarında duran bisiklete tekme attıktan sonra yoluna devam etti.
Çevredeki apartmanlardan kayda alınan görüntülerde, filin dolaştığı sırada sokakta bulunanaların panik yaşadığı görüldü.
Geceleri sokakta teftişe çıkan fil: Yolda duran bisiklete tekme attıktan sonra yoluna devam etti https://t.co/wqIYzXrytE pic.twitter.com/JbHqmbR8sw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 30, 2022