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Gazprom, Rusya’nın Uzakdoğu’sundan Çin’e uzanacak gaz boru hattının proje çalışmalarına başladı
Gazprom, Rusya’nın Uzakdoğu’sundan Çin’e uzanacak gaz boru hattının proje çalışmalarına başladı
Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nden Çin’e uzanacak gaz boru hattının proje çalışmalarına başlandığını... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T21:39+0300
2022-08-31T21:39+0300
dünya
gazprom
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
enerji
çin
çin halk cumhuriyeti
proje
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Rusya Petrol ve Gaz Çalışanları Günü dolayısıyla düzenlenen konferans görüşmesine katılan Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rus doğalgazını Çin’e taşıyacak gaz boru hattının proje çalışmalarına başlandığı bilgisini verdi.“Doğu Programı elbette büyük ölçüde Çin pazarına gaz tedarik etmeye yönelik ihracat imkanlarımızı genişletmeyi amaçlıyor. Çin pazarının dünyanın en dinamik pazarı olduğunu biliyoruz ve tahminlere göre önümüzdeki 20 yıl içinde Çin'deki gaz tüketimindeki büyüme, dünya gaz tüketimindeki artışın yüzde 40'ını oluşturacak. Bu nedenle Çin'e gaz tedariki ile ilgili bir sözleşme daha imzaladık. Bu ‘Uzakdoğu’ rotasıdır. Bu proje ile ilgili tasarım ve tahmin belgelerini geliştirmeye şimdiden başlıyoruz” diyen Miller, sözlerini şöyle sürdürdü:İşlemenin mevcut dönemde şirket için önemli bir yön haline geldiğini kaydeden Miller, “Bu sektördeki en güçlü iki projeyi hayata geçiriyoruz. Bu Ust-Luga'da bir fabrika ve bu Svobodnıy kentinde bir fabrika. Amur Gaz İşleme Fabrikası’nın inşası bildiğiniz gibi süresine uygun devam ediyor ve projenin mevcut inşaat statüsü yüzde 86. Sizinle birlikte ayrıca ülkenin diğer bölgelerindeki işleme tesislerini modernize etmek için de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Gazprom ile Çin devlet petrol ve gaz şirketi CNPC arasında 3 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nden 25 yıl boyunca 10 milyar metreküp Rus gazının sevkiyatına yönelik anlaşma imzalandığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220831/isvicre-buyuk-elektrik-kesintilerine-hazirlaniyor-enerji-firmalarindan-gece-mesaisi-onerisi--1060592598.html
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gazprom, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, enerji, çin, çin halk cumhuriyeti, proje
gazprom, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, enerji, çin, çin halk cumhuriyeti, proje

Gazprom, Rusya’nın Uzakdoğu’sundan Çin’e uzanacak gaz boru hattının proje çalışmalarına başladı

21:39 31.08.2022
© SputnikGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
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Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nden Çin’e uzanacak gaz boru hattının proje çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Rusya Petrol ve Gaz Çalışanları Günü dolayısıyla düzenlenen konferans görüşmesine katılan Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rus doğalgazını Çin’e taşıyacak gaz boru hattının proje çalışmalarına başlandığı bilgisini verdi.
“Doğu Programı elbette büyük ölçüde Çin pazarına gaz tedarik etmeye yönelik ihracat imkanlarımızı genişletmeyi amaçlıyor. Çin pazarının dünyanın en dinamik pazarı olduğunu biliyoruz ve tahminlere göre önümüzdeki 20 yıl içinde Çin'deki gaz tüketimindeki büyüme, dünya gaz tüketimindeki artışın yüzde 40'ını oluşturacak. Bu nedenle Çin'e gaz tedariki ile ilgili bir sözleşme daha imzaladık. Bu ‘Uzakdoğu’ rotasıdır. Bu proje ile ilgili tasarım ve tahmin belgelerini geliştirmeye şimdiden başlıyoruz” diyen Miller, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ve elbette Sibirya'nın Gücü 2 ana gaz boru hattının devamını oluşturacak, Moğolistan üzerinden ana gaz boru hattı olan Soyuz Vostok projesi.”
İşlemenin mevcut dönemde şirket için önemli bir yön haline geldiğini kaydeden Miller, “Bu sektördeki en güçlü iki projeyi hayata geçiriyoruz. Bu Ust-Luga'da bir fabrika ve bu Svobodnıy kentinde bir fabrika. Amur Gaz İşleme Fabrikası’nın inşası bildiğiniz gibi süresine uygun devam ediyor ve projenin mevcut inşaat statüsü yüzde 86. Sizinle birlikte ayrıca ülkenin diğer bölgelerindeki işleme tesislerini modernize etmek için de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha önce Gazprom ile Çin devlet petrol ve gaz şirketi CNPC arasında 3 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nden 25 yıl boyunca 10 milyar metreküp Rus gazının sevkiyatına yönelik anlaşma imzalandığı belirtilmişti.
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