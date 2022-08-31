https://sputniknews.com.tr/20220831/gazprom-odemeler-eksik-yapildigi-icin-fransaya-dogalgaz-tedarikini-askiya-aldik-1060622371.html

Gazprom: Fransa'ya doğalgaz tedarikini askıya aldık

Gazprom: Fransa'ya doğalgaz tedarikini askıya aldık

Rus enerji devi Gazprom, ödeme yükümlülüklerinin temmuz ayında yerine getirilmemesi nedeniyle Fransız şirketi Engie'ye doğalgaz tedarikini askıya aldığını... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T15:26+0300

2022-08-31T15:26+0300

2022-08-31T15:33+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

gazprom

doğalgaz

engie

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Rus enerji devi Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye yapılan doğalgaz tedarikindeki kesintiye ilişkin açıklamada bulundu.Şirketten yapılan açıklamada, "Gazprom, temmuz ayı tedariklerinin tamamının ödemesini yapmadığı için Fransız Engie'ye gaz tedarikini askıya aldı. 30 Ağustos'ta çalışma saati bitimi itibarıyla Gazprom Export, mevcut sözleşmeler kapsamında temmuz ayında Fransız Engie'ye tedarik edilen gazın ödemelerinin tamamını alamadı" denildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 31 Mart 2022 tarihinde imzaladığı 'Yabancı Alıcıların Rus Doğalgaz Tedarikçilerine Karşı Taahhütlerini Yerine Getirmesine İlişkin Özel Usül Hakkında' başlıklı 172 sayılı kararnameye işaret edilen açıklamada, mevzuat gereği yabancı bir alıcıya daha fazla doğalgaz tedariki yapılacağı kaydedildi.Açıklamada, alıcının ilgili sözleşmede beliritlen süreler içinde ödemeleri tam olarak yapmaması durumunda bu tedbire başvurulacağı kaydedilerek, bu bağlamda Gazprom Export'un 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödemeler tam olarak alınana kadar gaz tedarikinin tamamen askıya alındığını Engie'ye bildirdiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-fransaya-dogalgaz-tedarikini-kisti-1060564587.html

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fransa, gazprom, doğalgaz, engie