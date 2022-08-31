https://sputniknews.com.tr/20220831/gazprom-odemeler-eksik-yapildigi-icin-fransaya-dogalgaz-tedarikini-askiya-aldik-1060622371.html
Gazprom: Fransa'ya doğalgaz tedarikini askıya aldık
Gazprom: Fransa'ya doğalgaz tedarikini askıya aldık
Rus enerji devi Gazprom, ödeme yükümlülüklerinin temmuz ayında yerine getirilmemesi nedeniyle Fransız şirketi Engie'ye doğalgaz tedarikini askıya aldığını... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T15:26+0300
2022-08-31T15:26+0300
2022-08-31T15:33+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
gazprom
doğalgaz
engie
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060623918_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_1cee2828588ef3633cce4f00c154df8c.jpg
Rus enerji devi Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye yapılan doğalgaz tedarikindeki kesintiye ilişkin açıklamada bulundu.Şirketten yapılan açıklamada, "Gazprom, temmuz ayı tedariklerinin tamamının ödemesini yapmadığı için Fransız Engie'ye gaz tedarikini askıya aldı. 30 Ağustos'ta çalışma saati bitimi itibarıyla Gazprom Export, mevcut sözleşmeler kapsamında temmuz ayında Fransız Engie'ye tedarik edilen gazın ödemelerinin tamamını alamadı" denildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 31 Mart 2022 tarihinde imzaladığı 'Yabancı Alıcıların Rus Doğalgaz Tedarikçilerine Karşı Taahhütlerini Yerine Getirmesine İlişkin Özel Usül Hakkında' başlıklı 172 sayılı kararnameye işaret edilen açıklamada, mevzuat gereği yabancı bir alıcıya daha fazla doğalgaz tedariki yapılacağı kaydedildi.Açıklamada, alıcının ilgili sözleşmede beliritlen süreler içinde ödemeleri tam olarak yapmaması durumunda bu tedbire başvurulacağı kaydedilerek, bu bağlamda Gazprom Export'un 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödemeler tam olarak alınana kadar gaz tedarikinin tamamen askıya alındığını Engie'ye bildirdiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-fransaya-dogalgaz-tedarikini-kisti-1060564587.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060623918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf3d13b177a50d1c2e85358748cc4c98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, gazprom, doğalgaz, engie
fransa, gazprom, doğalgaz, engie
Gazprom: Fransa'ya doğalgaz tedarikini askıya aldık
15:26 31.08.2022 (güncellendi: 15:33 31.08.2022) Abone ol
Rus enerji devi Gazprom, ödeme yükümlülüklerinin temmuz ayında yerine getirilmemesi nedeniyle Fransız şirketi Engie'ye doğalgaz tedarikini askıya aldığını duyurdu.
Rus enerji devi Gazprom, Fransız enerji şirketi Engie'ye yapılan doğalgaz tedarikindeki kesintiye ilişkin açıklamada bulundu.
Şirketten yapılan açıklamada, "Gazprom, temmuz ayı tedariklerinin tamamının ödemesini yapmadığı için Fransız Engie'ye gaz tedarikini askıya aldı. 30 Ağustos'ta çalışma saati bitimi itibarıyla Gazprom Export, mevcut sözleşmeler kapsamında temmuz ayında Fransız Engie'ye tedarik edilen gazın ödemelerinin tamamını alamadı" denildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 31 Mart 2022 tarihinde imzaladığı 'Yabancı Alıcıların Rus Doğalgaz Tedarikçilerine Karşı Taahhütlerini Yerine Getirmesine İlişkin Özel Usül Hakkında' başlıklı 172 sayılı kararnameye işaret edilen açıklamada, mevzuat gereği yabancı bir alıcıya daha fazla doğalgaz tedariki yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, alıcının ilgili sözleşmede beliritlen süreler içinde ödemeleri tam olarak yapmaması durumunda bu tedbire başvurulacağı kaydedilerek, bu bağlamda Gazprom Export'un 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödemeler tam olarak alınana kadar gaz tedarikinin tamamen askıya alındığını Engie'ye bildirdiği vurgulandı.