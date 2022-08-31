https://sputniknews.com.tr/20220831/gazprom-2022nin-ilk-yarisinda-rekor-duzeyde-kar-elde-etti-1060590688.html
'Gazprom 2022'nin ilk yarısında, rekor düzeyde kar elde etti'
'Gazprom 2022'nin ilk yarısında, rekor düzeyde kar elde etti'
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadigov, Gazprom'un yılın ilk yarısındaki net karının 2,5 trilyon ruble olarak gerçekleştiğini belirtti. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T00:55+0300
2022-08-31T00:55+0300
2022-08-31T00:57+0300
gazprom
rekor
dünya
ruble
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Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Famil Sadıgov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Gazprom'un Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) göre, yılın ilk yarısında rekor düzeyde kar elde ettiğini, net karın 2,5 trilyon ruble, temettü tabanının 2,4 trilyon ruble olarak gerçekleştiğini ifade etti.Sadıgov, “IFRS'ye göre Gazprom Grubu 2022'nin ilk yarısında, rekor düzeyde gelir ve net kar gösterirken, net borç ve borç yükünü en düşük seviyelere indirdi. Net kar 2.5 trilyon ruble olarak gerçekleşti. Şirketin mevcut temettüp politikasında belirtilen parasal olmayan kalemler için düzeltmeler uygulandıktan sonra, temettü tabanının büyüklüğü 2.4 trilyon ruble olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
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gazprom, rekor, ruble
'Gazprom 2022'nin ilk yarısında, rekor düzeyde kar elde etti'
00:55 31.08.2022 (güncellendi: 00:57 31.08.2022) Abone ol
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadigov, Gazprom'un yılın ilk yarısındaki net karının 2,5 trilyon ruble olarak gerçekleştiğini belirtti.
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Famil Sadıgov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Gazprom'un Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) göre, yılın ilk yarısında rekor düzeyde kar elde ettiğini, net karın 2,5 trilyon ruble, temettü tabanının 2,4 trilyon ruble olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Sadıgov, “IFRS'ye göre Gazprom Grubu 2022'nin ilk yarısında, rekor düzeyde gelir ve net kar gösterirken, net borç ve borç yükünü en düşük seviyelere indirdi. Net kar 2.5 trilyon ruble olarak gerçekleşti. Şirketin mevcut temettüp politikasında belirtilen parasal olmayan kalemler için düzeltmeler uygulandıktan sonra, temettü tabanının büyüklüğü 2.4 trilyon ruble olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.