https://sputniknews.com.tr/20220831/gaziantepte-isid-operasyonu-4-gozalti-1060641297.html
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen IŞİD operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T22:08+0300
2022-08-31T22:08+0300
2022-08-31T22:19+0300
türkiye
işid
gaziantep
gözaltı
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220812/istanbulda-isid-operasyonu-12-gozalti-1059838027.html
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Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
22:08 31.08.2022 (güncellendi: 22:19 31.08.2022) Abone ol
Gaziantep'te düzenlenen IŞİD operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.