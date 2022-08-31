https://sputniknews.com.tr/20220831/gaziantepte-isid-operasyonu-4-gozalti-1060641297.html

Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen IŞİD operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T22:08+0300

2022-08-31T22:08+0300

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türkiye

işid

gaziantep

gözaltı

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220812/istanbulda-isid-operasyonu-12-gozalti-1059838027.html

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