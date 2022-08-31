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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/finlandiya-rusya-sinirindaki-4-yuk-istasyonunu-yil-sonuna-kadar-kapatacak-1060631481.html
Finlandiya, Rusya sınırındaki 4 yük istasyonunu yıl sonuna kadar kapatacak
Finlandiya, Rusya sınırındaki 4 yük istasyonunu yıl sonuna kadar kapatacak
Finlandiya demiryolu şirketi VR Transpoint’un başkan yardımcısı Laura Ansaharju gazetecilere demecinde, VR Transpoint’un Rusya sınırındaki dört yük istasyonunu... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T18:31+0300
2022-08-31T18:31+0300
ukrayna krizi
rusya
finlandiya
sınır
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Yetkiliye göre, Güney Karelya'daki Vainikkala ve Imatrankoski, Kuzey Karelya'daki Niirala ve Kainuu bölgesindeki Vartius yük nakliye noktaları kapatılacak. Ayrıca, doğu iletişimi ile ilgili bazı faaliyetlere de son verilecek.Ukrayna'daki olaylar ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik yaptırımları nedeniyle Finlandiya-Rusya sınırındaki yük trafiğini durdurma kararı alan VR Group, Rusya ile demiryolu bağlantısının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlıklara 2022 baharında başlamıştı.1 Mart’ta sınır ötesi ulaşım için gerekli olanlar dışında Rus Demiryolları ile işbirliğini sona erdirdiğini açıklayan VR Group, 28 Mart'ta Allegro trenleri ile Finlandiya ve Rusya arasındaki yolcu taşımacılığını durdurmuştu.
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rusya, finlandiya, sınır
rusya, finlandiya, sınır

Finlandiya, Rusya sınırındaki 4 yük istasyonunu yıl sonuna kadar kapatacak

18:31 31.08.2022
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AP Photo
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Finlandiya demiryolu şirketi VR Transpoint’un başkan yardımcısı Laura Ansaharju gazetecilere demecinde, VR Transpoint’un Rusya sınırındaki dört yük istasyonunu 2022'nin sonuna kadar yük trafiğine kapatacağını duyurdu.
Yetkiliye göre, Güney Karelya'daki Vainikkala ve Imatrankoski, Kuzey Karelya'daki Niirala ve Kainuu bölgesindeki Vartius yük nakliye noktaları kapatılacak. Ayrıca, doğu iletişimi ile ilgili bazı faaliyetlere de son verilecek.
Ukrayna'daki olaylar ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik yaptırımları nedeniyle Finlandiya-Rusya sınırındaki yük trafiğini durdurma kararı alan VR Group, Rusya ile demiryolu bağlantısının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlıklara 2022 baharında başlamıştı.
1 Mart’ta sınır ötesi ulaşım için gerekli olanlar dışında Rus Demiryolları ile işbirliğini sona erdirdiğini açıklayan VR Group, 28 Mart'ta Allegro trenleri ile Finlandiya ve Rusya arasındaki yolcu taşımacılığını durdurmuştu.
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