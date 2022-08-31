https://sputniknews.com.tr/20220831/finlandiya-rusya-sinirindaki-4-yuk-istasyonunu-yil-sonuna-kadar-kapatacak-1060631481.html

Finlandiya, Rusya sınırındaki 4 yük istasyonunu yıl sonuna kadar kapatacak

Finlandiya, Rusya sınırındaki 4 yük istasyonunu yıl sonuna kadar kapatacak

Finlandiya demiryolu şirketi VR Transpoint’un başkan yardımcısı Laura Ansaharju gazetecilere demecinde, VR Transpoint’un Rusya sınırındaki dört yük istasyonunu... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T18:31+0300

2022-08-31T18:31+0300

2022-08-31T18:31+0300

ukrayna krizi

rusya

finlandiya

sınır

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Yetkiliye göre, Güney Karelya'daki Vainikkala ve Imatrankoski, Kuzey Karelya'daki Niirala ve Kainuu bölgesindeki Vartius yük nakliye noktaları kapatılacak. Ayrıca, doğu iletişimi ile ilgili bazı faaliyetlere de son verilecek.Ukrayna'daki olaylar ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik yaptırımları nedeniyle Finlandiya-Rusya sınırındaki yük trafiğini durdurma kararı alan VR Group, Rusya ile demiryolu bağlantısının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlıklara 2022 baharında başlamıştı.1 Mart’ta sınır ötesi ulaşım için gerekli olanlar dışında Rus Demiryolları ile işbirliğini sona erdirdiğini açıklayan VR Group, 28 Mart'ta Allegro trenleri ile Finlandiya ve Rusya arasındaki yolcu taşımacılığını durdurmuştu.

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