https://sputniknews.com.tr/20220831/energodar-yonetimi-ukrayna-ordusunun-kentteki-sivil-yapilari-bombalamasi-sosyal-terorizmdir-1060644634.html

Energodar yönetimi: Ukrayna ordusunun kentteki sivil yapıları bombalaması sosyal terörizmdir

Energodar yönetimi: Ukrayna ordusunun kentteki sivil yapıları bombalaması sosyal terörizmdir

Energodar kentinin askeri-sivil idaresinin başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kentteki sivil yapıları bombalamasını sosyal terörizm olarak... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T23:19+0300

2022-08-31T23:19+0300

2022-08-31T23:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

sivil

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

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Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Volga, Ukrayna Silahlı Kuvvetler'inin kentteki sivil yapıları bombalamasını sosyal terörizm olarak nitelendirdi, ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) heyetinin gelişi öncesinde yapılan son bombardımanların açık bir provokasyon olduğunu söyledi.Volga, “Belediye başkanlığı ofisi vuruldu, zira işimizi yoğun bir biçimde yapıyoruz. Yarına, 1 Eylül’e hazırlık yapıyoruz. Birçok sosyal sorunu çözüyoruz. Bu elbette Ukrayna hükümeti tarafından yapılan provokasyon, sosyal terördür. Tanrıya şükür ki kimse yaralanmadı, her şey sabahın beşinde işte hiç kimse yokken oldu” diye konuştu.Şu anda sosyal hizmet servislerinin binaya yapılan saldırının sonuçlarını ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken Volga, bina cephesine onarım işlerinin devam ettiğini söyledi.IAEA heyetinin ziyaretini beklediklerini ve onları ağırlamaya hazır olduklarını dile getiren Volga, “IAEA’nın kentteki misyonunu bekliyoruz. Onlara gösterecek şeylerimiz var. İnsansız hava araçları (İHA) ile ilgili tüm veriler toplandı, tespit ettik ki onlar defalarca kullanıldı” dedi ve ekledi:

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Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, sivil, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)