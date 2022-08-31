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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/energodar-yonetimi-ukrayna-ordusunun-kentteki-sivil-yapilari-bombalamasi-sosyal-terorizmdir-1060644634.html
Energodar yönetimi: Ukrayna ordusunun kentteki sivil yapıları bombalaması sosyal terörizmdir
Energodar yönetimi: Ukrayna ordusunun kentteki sivil yapıları bombalaması sosyal terörizmdir
Energodar kentinin askeri-sivil idaresinin başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kentteki sivil yapıları bombalamasını sosyal terörizm olarak... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T23:19+0300
2022-08-31T23:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
sivil
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Volga, Ukrayna Silahlı Kuvvetler'inin kentteki sivil yapıları bombalamasını sosyal terörizm olarak nitelendirdi, ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) heyetinin gelişi öncesinde yapılan son bombardımanların açık bir provokasyon olduğunu söyledi.Volga, “Belediye başkanlığı ofisi vuruldu, zira işimizi yoğun bir biçimde yapıyoruz. Yarına, 1 Eylül’e hazırlık yapıyoruz. Birçok sosyal sorunu çözüyoruz. Bu elbette Ukrayna hükümeti tarafından yapılan provokasyon, sosyal terördür. Tanrıya şükür ki kimse yaralanmadı, her şey sabahın beşinde işte hiç kimse yokken oldu” diye konuştu.Şu anda sosyal hizmet servislerinin binaya yapılan saldırının sonuçlarını ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken Volga, bina cephesine onarım işlerinin devam ettiğini söyledi.IAEA heyetinin ziyaretini beklediklerini ve onları ağırlamaya hazır olduklarını dile getiren Volga, “IAEA’nın kentteki misyonunu bekliyoruz. Onlara gösterecek şeylerimiz var. İnsansız hava araçları (İHA) ile ilgili tüm veriler toplandı, tespit ettik ki onlar defalarca kullanıldı” dedi ve ekledi:
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ukrayna, ukrayna krizi, sivil, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
ukrayna, ukrayna krizi, sivil, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

Energodar yönetimi: Ukrayna ordusunun kentteki sivil yapıları bombalaması sosyal terörizmdir

23:19 31.08.2022 (güncellendi: 23:22 31.08.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girЗапорожская Energodar
Запорожская Energodar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Energodar kentinin askeri-sivil idaresinin başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kentteki sivil yapıları bombalamasını sosyal terörizm olarak tanımladı.
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Volga, Ukrayna Silahlı Kuvvetler'inin kentteki sivil yapıları bombalamasını sosyal terörizm olarak nitelendirdi, ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) heyetinin gelişi öncesinde yapılan son bombardımanların açık bir provokasyon olduğunu söyledi.
Volga, “Belediye başkanlığı ofisi vuruldu, zira işimizi yoğun bir biçimde yapıyoruz. Yarına, 1 Eylül’e hazırlık yapıyoruz. Birçok sosyal sorunu çözüyoruz. Bu elbette Ukrayna hükümeti tarafından yapılan provokasyon, sosyal terördür. Tanrıya şükür ki kimse yaralanmadı, her şey sabahın beşinde işte hiç kimse yokken oldu” diye konuştu.
Şu anda sosyal hizmet servislerinin binaya yapılan saldırının sonuçlarını ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken Volga, bina cephesine onarım işlerinin devam ettiğini söyledi.
IAEA heyetinin ziyaretini beklediklerini ve onları ağırlamaya hazır olduklarını dile getiren Volga, “IAEA’nın kentteki misyonunu bekliyoruz. Onlara gösterecek şeylerimiz var. İnsansız hava araçları (İHA) ile ilgili tüm veriler toplandı, tespit ettik ki onlar defalarca kullanıldı” dedi ve ekledi:
“Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sinsiliğinin her an vurabilecek düzeyde olduğunun da farkındayız.”
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