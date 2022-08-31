https://sputniknews.com.tr/20220831/emre-asiki-oldurmeye-tesebbusle-suclanan-yagmur-sarnic-gozaltina-alindi-1060617043.html

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç gözaltına alındı

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç gözaltına alındı

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında 6 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunuyordu. Her yerde aranan Yağmur Sarnıç Küçükçekmece'de... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T13:37+0300

2022-08-31T13:37+0300

2022-08-31T13:37+0300

türkiye

emre aşık

yağmur sarnıç

gözaltı

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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç 2,5 yıl süren çekişmeli boşanma davasının ardından mahkeme boşanmalarına ve üç çocuğun velayetinin ise baba Emre Aşık'a verilmesine karar vermişti. Boşanma kararının istinaf edilmesi üzerine çift henüz resmi olarak boşanmadı.Çift arasındaki karşılıklı suçlamalarla birlikte onlarca dava ve soruşturma açıldı. Son olarak, Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç hakkında 6 ayrı dosyadan yakalama kararı çıkarılmıştı.Sabah'ta yer alan habere göre, Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Sarnıç'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilmesi bekleniyor.

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emre aşık, yağmur sarnıç, gözaltı