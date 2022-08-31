Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220831/dunyada-tek-dev-denizalti-havuzu-yalovada-suya-indirildi-1060624786.html
Dünyada tek: Dev denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi
Dünyada tek: Dev denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi
Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülen projede yapımı tamamlanan ve kendi kategorisinde dünyada tek olma... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T16:01+0300
2022-08-31T16:01+0300
türkiye
yalova
denizaltı
havuz
milli savunma bakanlığı (msb)
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060624590_0:33:650:399_1920x0_80_0_0_374ba09f4a711d6b49f8ffff99924d42.jpg
Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 17 Aralık 2019 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesinde törenle suya indirildi.Proje kapsamında tamamlanan havuz, milli denizaltı üretilmesi, denizaltıların bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla imal edildi.Havuz ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, ASFAT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.Projenin çok önemli olduğunu ve stratejik önemi bulunduğunu aktaran Karaçorlu, "Denizaltı havuzumuz boş ağırlığı ile 4 bin ton geliyor ve 3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor" dedi.'Mavi Vatan hedefine bir adım daha yaklaşacağız'Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında izolasyon yalıtkanlığına sahip olduğunu da anlatan Karaçorlu, şöyle konuştu:Denizaltı havuzun özellikleri28 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırabilecek olan havuz, aynı zamanda 4 adet dizel-jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek.Boş ağırlığı 4 bin ton olan ve 3 bin tonluk kaldırma kapasitesine sahip denizaltı havuzu, 105 metre uzunluğu, 25,1 metre genişliğe ve 19,95 metre yüksekliğe sahip.
https://sputniknews.com.tr/20220623/turkiyenin-ilk-denizalti-test-altyapisi-acildi-1057797742.html
türkiye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060624590_37:0:614:433_1920x0_80_0_0_010aaed9004603f45e210c34bda2f2e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yalova, denizaltı, havuz, milli savunma bakanlığı (msb), gemi
yalova, denizaltı, havuz, milli savunma bakanlığı (msb), gemi

Dünyada tek: Dev denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

16:01 31.08.2022
© DHAYalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülen projede yapımı tamamlanan ve kendi kategorisinde dünyada tek olma özelliğine sahip, 3 bin ton kaldırma kapasiteli 'denizaltı havuzu' törenle denize indirildi.
Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülen projede yapımı tamamlanan ve kendi kategorisinde dünyada tek olma özelliğine sahip, 3 bin ton kaldırma kapasiteli 'denizaltı havuzu' törenle denize indirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülen projede yapımı tamamlanan ve kendi kategorisinde dünyada tek olma özelliğine sahip, 3 bin ton kaldırma kapasiteli 'denizaltı havuzu' törenle denize indirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 17 Aralık 2019 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesinde törenle suya indirildi.
Proje kapsamında tamamlanan havuz, milli denizaltı üretilmesi, denizaltıların bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla imal edildi.
Havuz ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, ASFAT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.
Projenin çok önemli olduğunu ve stratejik önemi bulunduğunu aktaran Karaçorlu, "Denizaltı havuzumuz boş ağırlığı ile 4 bin ton geliyor ve 3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor" dedi.

'Mavi Vatan hedefine bir adım daha yaklaşacağız'

Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında izolasyon yalıtkanlığına sahip olduğunu da anlatan Karaçorlu, şöyle konuştu:
"Herhangi bir ısı geçirgenliği yok. Yapılan standartlar ve projelendirme NATO standartlarında. Türk loyduyla beraber kontrol edildi. Bu havuz diğer havuzlardan ayıran özelliklerden bir tanesi açık denizlerde havuzlama kapasitesine sahip.100 nat rüzgar hızı, yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizesinde herhangi bir değişiklik yok. Ağırlık olarak Gölcük'teki donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 16,5 metre. Bu derinliğe 75 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. İçerisinde çok önemli elektronik otomasyon sistemleri var. Bunlardan birkaçı gemi merkezleme sistemi, reflection sistemi, su altı görüntüleme sistemi. Bunların hepsi havuzlanan denizaltı ve gemi güvenliği için önemli olan sistemler. Bu yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Mavi Vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaşacağını hedefliyoruz."

Denizaltı havuzun özellikleri

28 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırabilecek olan havuz, aynı zamanda 4 adet dizel-jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek.
Boş ağırlığı 4 bin ton olan ve 3 bin tonluk kaldırma kapasitesine sahip denizaltı havuzu, 105 metre uzunluğu, 25,1 metre genişliğe ve 19,95 metre yüksekliğe sahip.
Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi, düzenlenen törenle açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
TÜRKİYE
Türkiye’nin ilk denizaltı test altyapısı açıldı
23 Haziran , 01:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала