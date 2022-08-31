https://sputniknews.com.tr/20220831/dunyada-tek-dev-denizalti-havuzu-yalovada-suya-indirildi-1060624786.html

Dünyada tek: Dev denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

Dünyada tek: Dev denizaltı havuzu Yalova'da suya indirildi

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülen projede yapımı tamamlanan ve kendi kategorisinde dünyada tek olma... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T16:01+0300

2022-08-31T16:01+0300

2022-08-31T16:01+0300

türkiye

yalova

denizaltı

havuz

milli savunma bakanlığı (msb)

gemi

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Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 17 Aralık 2019 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hicri Ercili Tersanesinde törenle suya indirildi.Proje kapsamında tamamlanan havuz, milli denizaltı üretilmesi, denizaltıların bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla imal edildi.Havuz ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, ASFAT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.Projenin çok önemli olduğunu ve stratejik önemi bulunduğunu aktaran Karaçorlu, "Denizaltı havuzumuz boş ağırlığı ile 4 bin ton geliyor ve 3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor" dedi.'Mavi Vatan hedefine bir adım daha yaklaşacağız'Çatı üzerindeki kaplamanın Avrupa standartlarında izolasyon yalıtkanlığına sahip olduğunu da anlatan Karaçorlu, şöyle konuştu:Denizaltı havuzun özellikleri28 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırabilecek olan havuz, aynı zamanda 4 adet dizel-jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek.Boş ağırlığı 4 bin ton olan ve 3 bin tonluk kaldırma kapasitesine sahip denizaltı havuzu, 105 metre uzunluğu, 25,1 metre genişliğe ve 19,95 metre yüksekliğe sahip.

https://sputniknews.com.tr/20220623/turkiyenin-ilk-denizalti-test-altyapisi-acildi-1057797742.html

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yalova, denizaltı, havuz, milli savunma bakanlığı (msb), gemi