https://sputniknews.com.tr/20220831/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060602008.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 18.17 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.23 TL’de yer alıyor. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T09:30+0300

2022-08-31T09:30+0300

2022-08-31T09:30+0300

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Dolar 18,17 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,23 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1723 dolar civarında işlem görüyor.İç piyasada gram altın 1006 lira, çeyrek altın 1650 lira, cumhuriyet altını 6 bin 580 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220830/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060557163.html

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