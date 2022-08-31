https://sputniknews.com.tr/20220831/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060602008.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.17 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.23 TL’de yer alıyor. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T09:30+0300
2022-08-31T09:30+0300
2022-08-31T09:30+0300
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Dolar 18,17 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,23 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1723 dolar civarında işlem görüyor.İç piyasada gram altın 1006 lira, çeyrek altın 1650 lira, cumhuriyet altını 6 bin 580 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060557163.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 18.17 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.23 TL’de yer alıyor.
Dolar 18,17 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,23 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1723 dolar civarında işlem görüyor.
İç piyasada gram altın 1006 lira, çeyrek altın 1650 lira, cumhuriyet altını 6 bin 580 liradan satılıyor.