https://sputniknews.com.tr/20220831/cinde-kedileri-etleri-icin-kapanla-tuzaga-dusuren-cete-yakalandi-1060613431.html

Çin polisi eti için yakalanan 150 kediyi kurtardı

Çin polisi eti için yakalanan 150 kediyi kurtardı

Çin'in doğusunda kedileri etlerini satmak için serçe yerleştirilen kapanlarla avlayan bir çete yakalandı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T12:53+0300

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Uluslararası hayvan hakları örgütü Humane Society International (HSI), Çin'in doğusundaki Şandong eyaletine bağlı Jinan kentinde polis birimlerinin 11 kafese tıkıştırılmış yaklaşık 150 kedi ve yem olarak kullanılan 31 serçeyi, ihbar üzerine kurtardığını duyurdu.Ağırlıklı olarak insanların evcil hayvanı olan kedilerin, serçeleri uzaktan kumandalı mekanizmalı bir tel torbaya yerleştiren hırsızlar tarafından yakalandıkları belirtildi.Polis, çetenin çok sayıda üyesini gözaltına aldı ve soruşturma sürüyor.Yerel HSI destekli Çinli hayvan örgütünden Huang Ziyang, polis baskınından sonra olay yerinde açıklamalarda bulunarak, kedilerin çoğunun iyi yetiştirilmiş göründüğünü ve çalıntı evcil hayvanlar olduğu düşünüldüğünü söyledi.Huang, "İçlerinde bulundukları durumu görmek şok ediciydi, birçoğu bir deri bir kemik kalmıştı ve ağlıyordu. Kedisinin aralarında olup olmadığını görmek için gelen bir evcil hayvan sahibi gördüm ve gözyaşlarına boğuldu. Onun adına üzüldüm" ifadelerini kullandı.Bunun yanı sıra Huang, "Sokaklardan çaldıkları tüm kedileri depoladıkları yeri nihayet bulmadan önce bu kedi hırsızları ve et tüccarları çetesini bir süredir takip ediyorduk" diye konuştu.Köpek ve kedi eti Çin anakarasındaki insanların küçük bir yüzdesi tarafından nadiren tüketiliyor.HSI'ye göre ülke genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon köpek ve dört milyon kedinin insan tüketimi için öldürüldüğü tahmin ediliyor.2020'de Çin'in güneyindeki iki büyük şehir olan Şenzen ve Cuhai, köpek ve kedi eti tüketimini yasaklamıştı.

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