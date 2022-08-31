https://sputniknews.com.tr/20220831/cigliklar-yardim-cigliklari-otobuste-iki-kadin-arasindaki-kavgaya-diger-yolcular-da-dahil-oldu-1060636020.html

Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil oldu

Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil oldu

Kocaeli'de halk otobüsündeki yolcular arasında kavga çıktı. Otobüsteki kavga, orada bulunan başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T20:00+0300

2022-08-31T20:00+0300

2022-08-31T20:02+0300

türkiye

kocaeli

otobüs

kavga

tartışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060636212_0:123:1081:731_1920x0_80_0_0_909d036117057811337f674e793b5ee3.jpg

Olay, dün 23.30 sıralarında İzmit-Derince arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından otobüslere binen vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı. Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Otobüsteki kavga, orada bulunan başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, otobüs, kavga, tartışma