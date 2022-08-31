Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220831/cigliklar-yardim-cigliklari-otobuste-iki-kadin-arasindaki-kavgaya-diger-yolcular-da-dahil-oldu-1060636020.html
Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil oldu
Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil oldu
Kocaeli'de halk otobüsündeki yolcular arasında kavga çıktı. Otobüsteki kavga, orada bulunan başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T20:00+0300
2022-08-31T20:02+0300
türkiye
kocaeli
otobüs
kavga
tartışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060636212_0:123:1081:731_1920x0_80_0_0_909d036117057811337f674e793b5ee3.jpg
Olay, dün 23.30 sıralarında İzmit-Derince arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından otobüslere binen vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı. Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Otobüsteki kavga, orada bulunan başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060636212_0:22:1081:832_1920x0_80_0_0_b30667c26c00ae8881777e319449f213.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, otobüs, kavga, tartışma
kocaeli, otobüs, kavga, tartışma

Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil oldu

20:00 31.08.2022 (güncellendi: 20:02 31.08.2022)
© İHA / CİHAT POLAT-AW702129Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil oldu
Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA / CİHAT POLAT-AW702129
Abone olTelegram
Kocaeli'de halk otobüsündeki yolcular arasında kavga çıktı. Otobüsteki kavga, orada bulunan başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
Olay, dün 23.30 sıralarında İzmit-Derince arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından otobüslere binen vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı.

Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Otobüsteki kavga, orada bulunan başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала