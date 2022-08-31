Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil oldu
20:00 31.08.2022 (güncellendi: 20:02 31.08.2022)
© İHA / CİHAT POLAT-AW702129Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasındaki kavgaya diğer yolcular da dahil oldu
© İHA / CİHAT POLAT-AW702129
Kocaeli'de halk otobüsündeki yolcular arasında kavga çıktı. Otobüsteki kavga, orada bulunan başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
Olay, dün 23.30 sıralarında İzmit-Derince arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından otobüslere binen vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı.
Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Otobüsteki kavga, orada bulunan başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından otobüslere binen vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı.
Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Otobüsteki kavga, orada bulunan başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
Çığlıklar, yardım çığlıkları...: Otobüste iki kadın arasında çıkan tartışma, diğer yolcuların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü https://t.co/9jaAYd8b62 pic.twitter.com/PabYqzrSRB— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 31, 2022