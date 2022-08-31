https://sputniknews.com.tr/20220831/cekya-ab-ruslara-vize-verilmesi-konusunda-uzlasma-arayacak-1060600197.html
Çekya: AB, Ruslara vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşma arayacak
Çekya: AB, Ruslara vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşma arayacak
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, Rusya vatandaşlarına vize verilmesini büyük ölçüde sınırlamak için teklifte bulunduklarını belirterek, "Şimdi diğer Avrupa... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T06:03+0300
2022-08-31T06:03+0300
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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Prag’daki görüşmede, Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşmacı çözüm arayacaklarını belirtti. Görüşme öncesinde açıklamalar yapan Lipavský, “Rusya vatandaşlarına vize verilmesini büyük ölçüde sınırlamak için bir teklifte bulunduk. Bunun, ortaklarımızdan belirli bir tepkiye, bu konuda çok canlı bir tartışmaya yol açtığını görüyoruz. Şimdi diğer Avrupa ülkelerinden gelen tepkileri topluyoruz. Bu toplantıda uzlaşmacı bir çözüm arayacağız” ifadesini kullandı.Lipavský, “Gerçekçi olmak gerek, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerin belirli bir tutumu var. Tüm bunlar tartışma konusu. Önemli olan Avrupa birliğini korumamız” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/borrell-abde-ruslara-yonelik-vize-yasagi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-uzlasma-aranacak-1060580068.html
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çekya, rusya, avrupa birliği, jan lipavský
Çekya: AB, Ruslara vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşma arayacak
06:03 31.08.2022 (güncellendi: 06:07 31.08.2022) Abone ol
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, Rusya vatandaşlarına vize verilmesini büyük ölçüde sınırlamak için teklifte bulunduklarını belirterek, "Şimdi diğer Avrupa ülkelerinden gelen tepkileri topluyoruz. Bu toplantıda uzlaşmacı bir çözüm arayacağız" dedi.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Prag’daki görüşmede, Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşmacı çözüm arayacaklarını belirtti.
Görüşme öncesinde açıklamalar yapan Lipavský, “Rusya vatandaşlarına vize verilmesini büyük ölçüde sınırlamak için bir teklifte bulunduk. Bunun, ortaklarımızdan belirli bir tepkiye, bu konuda çok canlı bir tartışmaya yol açtığını görüyoruz. Şimdi diğer Avrupa ülkelerinden gelen tepkileri topluyoruz. Bu toplantıda uzlaşmacı bir çözüm arayacağız” ifadesini kullandı.
Lipavský, “Gerçekçi olmak gerek, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerin belirli bir tutumu var. Tüm bunlar tartışma konusu. Önemli olan Avrupa birliğini korumamız” diye ekledi.