https://sputniknews.com.tr/20220831/cekya-ab-ruslara-vize-verilmesi-konusunda-uzlasma-arayacak-1060600197.html

Çekya: AB, Ruslara vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşma arayacak

Çekya: AB, Ruslara vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşma arayacak

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, Rusya vatandaşlarına vize verilmesini büyük ölçüde sınırlamak için teklifte bulunduklarını belirterek, "Şimdi diğer Avrupa... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T06:03+0300

2022-08-31T06:03+0300

2022-08-31T06:07+0300

ukrayna krizi

çekya

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avrupa birliği

jan lipavský

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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavský, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Prag’daki görüşmede, Rusya vatandaşlarına vize verilmesinin kısıtlanması konusunda uzlaşmacı çözüm arayacaklarını belirtti. Görüşme öncesinde açıklamalar yapan Lipavský, “Rusya vatandaşlarına vize verilmesini büyük ölçüde sınırlamak için bir teklifte bulunduk. Bunun, ortaklarımızdan belirli bir tepkiye, bu konuda çok canlı bir tartışmaya yol açtığını görüyoruz. Şimdi diğer Avrupa ülkelerinden gelen tepkileri topluyoruz. Bu toplantıda uzlaşmacı bir çözüm arayacağız” ifadesini kullandı.Lipavský, “Gerçekçi olmak gerek, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerin belirli bir tutumu var. Tüm bunlar tartışma konusu. Önemli olan Avrupa birliğini korumamız” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220830/borrell-abde-ruslara-yonelik-vize-yasagi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-uzlasma-aranacak-1060580068.html

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