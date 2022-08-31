https://sputniknews.com.tr/20220831/betul-koca-bize-terorist-muamelesi-yaptilar-ama-o-eylem-sayesinde-meb-bugun-gorusmek-istedi-1060636899.html

Betül Koca: Bize terörist muamelesi yaptılar, ama o eylem sayesinde MEB bugün görüşmek istedi

Betül Koca: Bize terörist muamelesi yaptılar, ama o eylem sayesinde MEB bugün görüşmek istedi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle dün Ankara’da düzenlediği eyleme polis müdahalesi sonucu dokuz... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T20:24+0300

2022-08-31T20:24+0300

2022-08-31T20:24+0300

akşam postasi

meb

süleyman soylu

öğretmen

eylem

polis

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Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etmiş, dokuz öğretmen gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan öğretmenlerden Betül Koca, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Koca, “Dün eylem yapmak için gidemediğimiz bakanlık, bugün bizimle görüşmek istedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından arandık ve bizden görüşme talep ettiler. Arkadaşlarımız şu an görüşmedeler, görüşme sürüyor. Aldığımız bilgilere göre taban maaş hakkımızın verileceği konusunda görüşmeler sürüyor. Umutluyuz. Bugün bu kadar çıkmasa da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hakkında sert ifadeler kullandığı Biyoloji Öğretmeni Betül Koca yaşananları şöyle anlattı:'Konu saptırılmaya çalışmasın'

https://sputniknews.com.tr/20220831/bakan-soylu-bu-eylem-yasaya-uygun-mudur-degil-midir-bir-eylemmatik-ile-karsi-karsiyayiz-1060615751.html

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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meb, süleyman soylu, öğretmen, eylem, polis