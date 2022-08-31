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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/betul-koca-bize-terorist-muamelesi-yaptilar-ama-o-eylem-sayesinde-meb-bugun-gorusmek-istedi-1060636899.html
Betül Koca: Bize terörist muamelesi yaptılar, ama o eylem sayesinde MEB bugün görüşmek istedi
Betül Koca: Bize terörist muamelesi yaptılar, ama o eylem sayesinde MEB bugün görüşmek istedi
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle dün Ankara’da düzenlediği eyleme polis müdahalesi sonucu dokuz... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T20:24+0300
2022-08-31T20:24+0300
akşam postasi
meb
süleyman soylu
öğretmen
eylem
polis
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Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etmiş, dokuz öğretmen gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan öğretmenlerden Betül Koca, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Koca, “Dün eylem yapmak için gidemediğimiz bakanlık, bugün bizimle görüşmek istedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından arandık ve bizden görüşme talep ettiler. Arkadaşlarımız şu an görüşmedeler, görüşme sürüyor. Aldığımız bilgilere göre taban maaş hakkımızın verileceği konusunda görüşmeler sürüyor. Umutluyuz. Bugün bu kadar çıkmasa da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hakkında sert ifadeler kullandığı Biyoloji Öğretmeni Betül Koca yaşananları şöyle anlattı:'Konu saptırılmaya çalışmasın'
https://sputniknews.com.tr/20220831/bakan-soylu-bu-eylem-yasaya-uygun-mudur-degil-midir-bir-eylemmatik-ile-karsi-karsiyayiz-1060615751.html
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Atilla Güner
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meb, süleyman soylu, öğretmen, eylem, polis
meb, süleyman soylu, öğretmen, eylem, polis

Betül Koca: Bize terörist muamelesi yaptılar, ama o eylem sayesinde MEB bugün görüşmek istedi

20:24 31.08.2022
© DHAMilli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© DHA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle dün Ankara’da düzenlediği eyleme polis müdahalesi sonucu dokuz öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerden Betül Koca, "Bize terörist muamelesi yaptılar ama o eylem sayesinde bakanlık bugün bizimle görüşmek istedi" dedi.
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etmiş, dokuz öğretmen gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan öğretmenlerden Betül Koca, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Koca, “Dün eylem yapmak için gidemediğimiz bakanlık, bugün bizimle görüşmek istedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından arandık ve bizden görüşme talep ettiler. Arkadaşlarımız şu an görüşmedeler, görüşme sürüyor. Aldığımız bilgilere göre taban maaş hakkımızın verileceği konusunda görüşmeler sürüyor. Umutluyuz. Bugün bu kadar çıkmasa da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hakkında sert ifadeler kullandığı Biyoloji Öğretmeni Betül Koca yaşananları şöyle anlattı:
‘’Milli Eğitim Bakanlığı bizi görüşmeye çağırdı. Mücadelemiz her ne kadar manipüle edilmeye çalışılsa da ne kadar meşru bir zeminde olduğumuz anlaşılıyor. Dün eylem yapmak için gidemediğimiz bakanlık bugün bizimle görüşmek istedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından arandık ve bizden görüşme talep ettiler. Arkadaşlarımız şu an görüşmedeler, görüşme sürüyor. Aldığımız bilgilere göre taban maaş hakkımızın verileceği konusunda görüşmeler sürüyor. Umutluyuz. Bugün bu kadar çıkmasa da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.’’

'Konu saptırılmaya çalışmasın'

"Benim ya da bir başka öğretmen arkadaşımın siyasi görüşü kimseyi ilgilendirmez. Öğrencilerim destek için arayıp ‘Sen terörist değilsin öğretmenim’ dedi. Unuttukları konu, biz bir meslek örgütüyüz ve siyaset üstü düşünüyoruz. Asıl olan konuşulması gereken konu bizlerin talepleri. Biz on aylık sözleşmelere maruz kalıyoruz, asgari ücret altında çalıştırılıyoruz. Konu saptırılmaya çalışmasın, taleplerimiz tartışılsın istiyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
TÜRKİYE
Bakan Soylu: Bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız
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