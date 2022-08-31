https://sputniknews.com.tr/20220831/bakan-soylu-bu-eylem-yasaya-uygun-mudur-degil-midir-bir-eylemmatik-ile-karsi-karsiyayiz-1060615751.html
Bakan Soylu: Bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız
Bakan Soylu: Bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız
İçişleri Bakanı Soylu, öğretmenlerin protestosuna polisin müdahalesinin eleştirilmesine dair açıklamada bulundu ve "Bir 'eylemmatik' ile karşı karşıyayız... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T13:10+0300
2022-08-31T13:10+0300
2022-08-31T13:27+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
öğretmen
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'de "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantı sonrası açıklama yaptı.Bakan Soylu'ya, Ankara'da eylem yapan öğretmenlere yönelik polisin müdahalesine gelen eleştiriler soruldu. Soylu şunları söyledi:'İade için temasta bulunuldu'Soylu, Thodex'in firari kurucusu uzun süredir arandığını belirterek, "Orada mahkemeye çıkacak. Mahkemenin hangi tarihte olacağına bağlı iade zamanı. Bu karara göre iadeyi bekliyoruz" dedi ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20220831/bakan-ozer-ogretmen-ve-polisleri-karsi-karsiya-getirmeyle-ilgili-manipulasyona-karsiyiz-1060608402.html
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, öğretmen
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, öğretmen
Bakan Soylu: Bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız
13:10 31.08.2022 (güncellendi: 13:27 31.08.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, öğretmenlerin protestosuna polisin müdahalesinin eleştirilmesine dair açıklamada bulundu ve "Bir 'eylemmatik' ile karşı karşıyayız. Öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmenin sebebini anlayabilmiş değilim " dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'de "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantı sonrası açıklama yaptı.
Bakan Soylu'ya, Ankara'da eylem yapan öğretmenlere yönelik polisin müdahalesine gelen eleştiriler soruldu. Soylu şunları söyledi:
"Bir sivil itaatsizlik oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye başka bir noktaya taşınmak isteniyor gibi bir kaygı var. Öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmek, bu çabanın sebebinin henüz ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Toplumu kaosa sürüklemeye çalışan bir tavır var. Bu eski Türkiye'de kaldı. Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar ve beceremeyecekler. Polis karşıtlığı, öğretmen karşıtlığı oluşturmayınız. Buradan beslenmeyiniz. Kayseri'de bir polisimize şiddet uygulandı. O uygulananla ilgili müdahalede tutuklama oldu dün akşam. Hak ve haksızlık önemlidir. Kanunda ne yazıyor, buna bakmak lazım. Keşke kimse kusur ve suç işlemese. Hem ekonomik açıdan hem güvenlik açısından güçlüdür. Bu gücü ve milletin lehine kullandığımızı da belirtmek isterim. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de eksiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır. Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin."
'İade için temasta bulunuldu'
Soylu, Thodex'in firari kurucusu uzun süredir arandığını belirterek, "Orada mahkemeye çıkacak. Mahkemenin hangi tarihte olacağına bağlı iade zamanı. Bu karara göre iadeyi bekliyoruz" dedi ve şunları ekledi:
"Kırmızı bülteni bir kez daha göndermiş olduk geçen haziran ayında. Dün itibarıyla orada Arnavutluk'ta yakalanmış oldu. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğümüz Adalet Bakanlığımız ve Arnavutluk emniyetiyle teması kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu arz ettik. İki arkadaşımız şu anda Arnavutluk'talar. Temaslarda bulundular iade süreçleri için. Normalde iade süreçleri biraz uzun sürebilir. İki tür iade süreci var. Deport edilebilir, bu kısa bir süreçtir. Ama ülkeler mahkemeye taşınmış süreçler için bunu kullanmazlar. Orada mahkemeye çıkacak. Mahkemenin hangi tarihte olacağına bağlı iade zamanı. Bu karara göre iadeyi bekliyoruz. Arnavutluk makamları bize destek olacak şekilde tavır sergilediler.