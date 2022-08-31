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Bakan Özer: Öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona karşıyız
Bakan Özer: Öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona karşıyız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız"... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T12:30+0300
2022-08-31T12:30+0300
türkiye
mahmut özer
polis
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde katıldığı EVKİT (Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali) Dağıtım Töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Dün Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri ile polisler arasında yaşanan olaylar hakkında sorulan soruya Bakan Özer şu cevabı verdi:“Bakanlık olarak devletteki öğretmenlerimizle özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi bir noktaya getirmek için, çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız.”
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mahmut özer, polis, öğretmen
mahmut özer, polis, öğretmen

Bakan Özer: Öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona karşıyız

12:30 31.08.2022
© AAMilli Eğitim Bakanı Özer
Milli Eğitim Bakanı Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde katıldığı EVKİT (Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali) Dağıtım Töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dün Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri ile polisler arasında yaşanan olaylar hakkında sorulan soruya Bakan Özer şu cevabı verdi:
“Bakanlık olarak devletteki öğretmenlerimizle özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi bir noktaya getirmek için, çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız.”
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