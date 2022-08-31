Türkiye
SON DAKİKA | Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220831/bakan-nebati-turkiye-oecd-ve-g20-ulkeleri-icinde-en-yuksek-buyume-kaydeden-ikinci-ulke-olmustur-1060606370.html
Bakan Nebati: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur
Bakan Nebati: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından "Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T11:42+0300
2022-08-31T11:59+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
türkiye
ekonomi
büyüme
nureddin nebati
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057292043_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c3010445b3c55c2b442e101fb12f831.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bakan Nebati şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220831/turkiye-ekonomisi-yilin-ikinci-ceyreginde-yuzde-76-buyudu-1060602970.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057292043_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9f8c6b94406f7721db78bebbfee4ccbd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, türkiye, ekonomi, büyüme, nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı, türkiye, ekonomi, büyüme, nureddin nebati

Bakan Nebati: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur

11:42 31.08.2022 (güncellendi: 11:59 31.08.2022)
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından "Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Nebati şunları ifade etti:
"Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir. Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3’e düştü. Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur."
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
EKONOMİ
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüdü
10:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала