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Babacan: 6'lı masada uzlaşma olmazsa DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı benim
Babacan: 6'lı masada uzlaşma olmazsa DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı benim
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masanın ortak aday belirleyemediği taktirde partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını söyledi. Babacan... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T15:12+0300
2022-08-31T15:12+0300
politika
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
deva partisi
seçim
ali babacan
cumhurbaşkanlığı
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine ziyareti sırasında seçimlere yönelik ortak aday vurgusu yaptı.Gazete Duvar'ın haberine göre Babacan, "Biz 50+1’i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor. Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek” dedi.“Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusuna ise Babacan, 6'lı masanın ortak aday belirleyemediği taktirde partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını vurgulayarak şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220826/chp-istanbul-milletvekili-tekin-millet-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-chp-kimlikli-olmali-1060430820.html
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türkiye, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, deva partisi, seçim, ali babacan, cumhurbaşkanlığı
türkiye, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, deva partisi, seçim, ali babacan, cumhurbaşkanlığı

Babacan: 6'lı masada uzlaşma olmazsa DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı benim

15:12 31.08.2022
© İHADemokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masanın ortak aday belirleyemediği taktirde partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını söyledi. Babacan, "Önceliğimiz mutabakat ve ortak adayın ilk turda açık ara kazanması" dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine ziyareti sırasında seçimlere yönelik ortak aday vurgusu yaptı.
Gazete Duvar'ın haberine göre Babacan, "Biz 50+1’i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor. Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek” dedi.
Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusuna ise Babacan, 6'lı masanın ortak aday belirleyemediği taktirde partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını vurgulayarak şu yanıtı verdi:

“Önümüzdeki ilk hedef, altı partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi. Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin işbirliğiyle yürür. 2018 seçiminde Sayın Erdoğan partilerle işbirliği yapmasaydı seçilemiyordu. Çünkü 50+1 gerekiyordu. Ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayıyım. İşin tabiatı zaten böyle. Ama önceliğimiz mutabakat ve ortak adayın ilk turda açık ara kazanması."

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