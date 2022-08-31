Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/avrupada-dogalgazin-fiyati-2-bin-900-dolari-asti-1060602861.html
Avrupa'da doğalgazın fiyatı 2 bin 900 doları aştı
Avrupa'da doğalgazın fiyatı 2 bin 900 doları aştı
Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz teslimatının askıya alınmasıyla Avrupa'da 1000 metreküp başına gazın fiyatı 2 bin 900 doları geçti. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T10:01+0300
2022-08-31T10:01+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
doğalgaz
fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054148558_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_812cea53da0ac4558e7ac778e8e316d6.jpg
Rus enerji devi Gazprom'un dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattının 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını duyurmasının ardından Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (ICE) doğalgazın fiyatı yüzde 5.5 artarak 1000 metreküp başına 2 bin 900 doları geçti.Hollanda TFF'de ise ekim vadeli işlemlerin maliyeti 2 bin 906 dolar seviyesine geldi.Gazprom, dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattı bugün Moskova saatiyle 04.00’te (TSİ ile aynı) kapatılacağını ve 3 Eylül tarihinde Moskova saati ile 04.00’de kadar kapalı kalacağını duyurmuştu.Şirketin açıklamasında, söz konusu tedbirin Portovaya kompresör istasyonundaki 24 numaralı gaz piston ünitesindeki onarım çalışmasından kaynaklandığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-kuzey-akimin-yarindan-itibaren-gecici-olarak-kapatilacagini-dogruladi-1060578606.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054148558_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fb10bb191b865ebd1dbca31e10e76eac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey akım, doğalgaz, fiyat
kuzey akım, doğalgaz, fiyat

Avrupa'da doğalgazın fiyatı 2 bin 900 doları aştı

10:01 31.08.2022
© Sputnik / Алексей ВитвицкийKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Abone olTelegram
Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz teslimatının askıya alınmasıyla Avrupa'da 1000 metreküp başına gazın fiyatı 2 bin 900 doları geçti.
Rus enerji devi Gazprom'un dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattının 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını duyurmasının ardından Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (ICE) doğalgazın fiyatı yüzde 5.5 artarak 1000 metreküp başına 2 bin 900 doları geçti.
Hollanda TFF'de ise ekim vadeli işlemlerin maliyeti 2 bin 906 dolar seviyesine geldi.
Gazprom, dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattı bugün Moskova saatiyle 04.00’te (TSİ ile aynı) kapatılacağını ve 3 Eylül tarihinde Moskova saati ile 04.00’de kadar kapalı kalacağını duyurmuştu.
Şirketin açıklamasında, söz konusu tedbirin Portovaya kompresör istasyonundaki 24 numaralı gaz piston ünitesindeki onarım çalışmasından kaynaklandığı belirtilmişti.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
Avrupa'da enerji krizi
Gazprom, Kuzey Akım’ın yarından itibaren geçici olarak kapatılacağını doğruladı
Dün, 18:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала