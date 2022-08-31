https://sputniknews.com.tr/20220831/avrupada-dogalgazin-fiyati-2-bin-900-dolari-asti-1060602861.html
Avrupa'da doğalgazın fiyatı 2 bin 900 doları aştı
Avrupa'da doğalgazın fiyatı 2 bin 900 doları aştı
Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz teslimatının askıya alınmasıyla Avrupa'da 1000 metreküp başına gazın fiyatı 2 bin 900 doları geçti. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T10:01+0300
2022-08-31T10:01+0300
2022-08-31T10:01+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
doğalgaz
fiyat
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Rus enerji devi Gazprom'un dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattının 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını duyurmasının ardından Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (ICE) doğalgazın fiyatı yüzde 5.5 artarak 1000 metreküp başına 2 bin 900 doları geçti.Hollanda TFF'de ise ekim vadeli işlemlerin maliyeti 2 bin 906 dolar seviyesine geldi.Gazprom, dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattı bugün Moskova saatiyle 04.00’te (TSİ ile aynı) kapatılacağını ve 3 Eylül tarihinde Moskova saati ile 04.00’de kadar kapalı kalacağını duyurmuştu.Şirketin açıklamasında, söz konusu tedbirin Portovaya kompresör istasyonundaki 24 numaralı gaz piston ünitesindeki onarım çalışmasından kaynaklandığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-kuzey-akimin-yarindan-itibaren-gecici-olarak-kapatilacagini-dogruladi-1060578606.html
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kuzey akım, doğalgaz, fiyat
kuzey akım, doğalgaz, fiyat
Avrupa'da doğalgazın fiyatı 2 bin 900 doları aştı
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Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz teslimatının askıya alınmasıyla Avrupa'da 1000 metreküp başına gazın fiyatı 2 bin 900 doları geçti.
Rus enerji devi Gazprom'un dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattının 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını duyurmasının ardından Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (ICE) doğalgazın fiyatı yüzde 5.5 artarak 1000 metreküp başına 2 bin 900 doları geçti.
Hollanda TFF'de ise ekim vadeli işlemlerin maliyeti 2 bin 906 dolar seviyesine geldi.
Gazprom, dün Kuzey Akım doğalgaz boru hattı bugün Moskova saatiyle 04.00’te (TSİ ile aynı) kapatılacağını ve 3 Eylül tarihinde Moskova saati ile 04.00’de kadar kapalı kalacağını duyurmuştu.
Şirketin açıklamasında, söz konusu tedbirin Portovaya kompresör istasyonundaki 24 numaralı gaz piston ünitesindeki onarım çalışmasından kaynaklandığı belirtilmişti.