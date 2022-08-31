https://sputniknews.com.tr/20220831/at-beyaz-saray-ukraynaya-gonderilen-silah-ve-paranin-nereye-gittigini-bilmiyor-1060600012.html
AT: Beyaz Saray, Ukrayna’ya gönderilen silah ve paranın nereye gittiğini bilmiyor
AT: Beyaz Saray, Ukrayna’ya gönderilen silah ve paranın nereye gittiğini bilmiyor
American Thinker, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin Amerikan silahlarının dış pazarlarda dolaşımı konularında sorumsuzluk gösterdiğini, Ukrayna’nın da buna en... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T05:55+0300
2022-08-31T05:55+0300
2022-08-31T05:58+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
american thinker
ukrayna
ukrayna krizi
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American Thinker'de yayımlanan Olivia Murray imzalı yazıda, ABD'nin silah ve para gönderdiği Ukrayna kara delikle karşılaştırıldı.Yazıda, “Son haberlerden, hükümetimizin Ukrayna’ya silah sağlamak için harcanan milyarlarca doların gerçekte nereye gittiği hakkında hiçbir fikrinin olmadığı ortaya çıkıyor” ifadesine yer verildi.Murray, ABD yardımının bütünlüğünü denetlemekle görevli hükümet yetkililerinin, yardımın gerçekte nereye gittiğine dair güvenilir bilgiye sahip olmadığını kabul ettiğini kaydetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, american thinker, ukrayna, ukrayna krizi
abd, joe biden, american thinker, ukrayna, ukrayna krizi
AT: Beyaz Saray, Ukrayna’ya gönderilen silah ve paranın nereye gittiğini bilmiyor
05:55 31.08.2022 (güncellendi: 05:58 31.08.2022) Abone ol
American Thinker, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin Amerikan silahlarının dış pazarlarda dolaşımı konularında sorumsuzluk gösterdiğini, Ukrayna’nın da buna en güzel örnek olduğunu belirtti.
American Thinker'de yayımlanan Olivia Murray imzalı yazıda, ABD'nin silah ve para gönderdiği Ukrayna kara delikle karşılaştırıldı.
Yazıda, “Son haberlerden, hükümetimizin Ukrayna’ya silah sağlamak için harcanan milyarlarca doların gerçekte nereye gittiği hakkında hiçbir fikrinin olmadığı ortaya çıkıyor” ifadesine yer verildi.
Murray, ABD yardımının bütünlüğünü denetlemekle görevli hükümet yetkililerinin, yardımın gerçekte nereye gittiğine dair güvenilir bilgiye sahip olmadığını kabul ettiğini kaydetti.