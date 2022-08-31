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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/at-beyaz-saray-ukraynaya-gonderilen-silah-ve-paranin-nereye-gittigini-bilmiyor-1060600012.html
AT: Beyaz Saray, Ukrayna’ya gönderilen silah ve paranın nereye gittiğini bilmiyor
AT: Beyaz Saray, Ukrayna’ya gönderilen silah ve paranın nereye gittiğini bilmiyor
American Thinker, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin Amerikan silahlarının dış pazarlarda dolaşımı konularında sorumsuzluk gösterdiğini, Ukrayna’nın da buna en... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T05:55+0300
2022-08-31T05:58+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
american thinker
ukrayna
ukrayna krizi
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American Thinker'de yayımlanan Olivia Murray imzalı yazıda, ABD'nin silah ve para gönderdiği Ukrayna kara delikle karşılaştırıldı.Yazıda, “Son haberlerden, hükümetimizin Ukrayna’ya silah sağlamak için harcanan milyarlarca doların gerçekte nereye gittiği hakkında hiçbir fikrinin olmadığı ortaya çıkıyor” ifadesine yer verildi.Murray, ABD yardımının bütünlüğünü denetlemekle görevli hükümet yetkililerinin, yardımın gerçekte nereye gittiğine dair güvenilir bilgiye sahip olmadığını kabul ettiğini kaydetti.
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abd, joe biden, american thinker, ukrayna, ukrayna krizi
abd, joe biden, american thinker, ukrayna, ukrayna krizi

AT: Beyaz Saray, Ukrayna’ya gönderilen silah ve paranın nereye gittiğini bilmiyor

05:55 31.08.2022 (güncellendi: 05:58 31.08.2022)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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American Thinker, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin Amerikan silahlarının dış pazarlarda dolaşımı konularında sorumsuzluk gösterdiğini, Ukrayna’nın da buna en güzel örnek olduğunu belirtti.
American Thinker'de yayımlanan Olivia Murray imzalı yazıda, ABD'nin silah ve para gönderdiği Ukrayna kara delikle karşılaştırıldı.
Yazıda, “Son haberlerden, hükümetimizin Ukrayna’ya silah sağlamak için harcanan milyarlarca doların gerçekte nereye gittiği hakkında hiçbir fikrinin olmadığı ortaya çıkıyor” ifadesine yer verildi.
Murray, ABD yardımının bütünlüğünü denetlemekle görevli hükümet yetkililerinin, yardımın gerçekte nereye gittiğine dair güvenilir bilgiye sahip olmadığını kabul ettiğini kaydetti.
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