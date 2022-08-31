https://sputniknews.com.tr/20220831/at-beyaz-saray-ukraynaya-gonderilen-silah-ve-paranin-nereye-gittigini-bilmiyor-1060600012.html

AT: Beyaz Saray, Ukrayna’ya gönderilen silah ve paranın nereye gittiğini bilmiyor

AT: Beyaz Saray, Ukrayna’ya gönderilen silah ve paranın nereye gittiğini bilmiyor

American Thinker, ABD Başkanı Joe Biden idaresinin Amerikan silahlarının dış pazarlarda dolaşımı konularında sorumsuzluk gösterdiğini, Ukrayna’nın da buna en... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T05:55+0300

2022-08-31T05:55+0300

2022-08-31T05:58+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

american thinker

ukrayna

ukrayna krizi

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American Thinker'de yayımlanan Olivia Murray imzalı yazıda, ABD'nin silah ve para gönderdiği Ukrayna kara delikle karşılaştırıldı.Yazıda, “Son haberlerden, hükümetimizin Ukrayna’ya silah sağlamak için harcanan milyarlarca doların gerçekte nereye gittiği hakkında hiçbir fikrinin olmadığı ortaya çıkıyor” ifadesine yer verildi.Murray, ABD yardımının bütünlüğünü denetlemekle görevli hükümet yetkililerinin, yardımın gerçekte nereye gittiğine dair güvenilir bilgiye sahip olmadığını kabul ettiğini kaydetti.

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abd, joe biden, american thinker, ukrayna, ukrayna krizi