https://sputniknews.com.tr/20220831/arjantinden-gorbacovun-olumuyle-ilgili-taziye-mesaji-1060632388.html
Arjantin'den Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziye mesajı
Arjantin'den Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziye mesajı
Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili başsağlığı dileyerek onun için ‘soğuk savaşın bitişinin... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T18:38+0300
2022-08-31T18:38+0300
2022-08-31T18:38+0300
dünya
mihail gorbaçov
arjantin
taziye
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Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Arjantin, Sovyetler Birliği’nin eski Devlet Başkanı, Nobel Barış Ödülü sahibi ve soğuk savaşın bitişinin sembolü olan Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili başsağlığı diliyor” ifadesine yer verildi.Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, ağır ve uzun bir hastalıktan sonra 30 Ağustos günü 91 yaşında hayatını kaybetti. Gorbaçov, Sovyetler Birliği ve Batı ülkeleri arasındaki barış sürecine olan katkısından dolayı 1990’da Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220830/sovyetler-birliginin-son-lideri-mihail-gorbacov-hayatini-kaybetti-1060588326.html
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mihail gorbaçov, arjantin, taziye
mihail gorbaçov, arjantin, taziye
Arjantin'den Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziye mesajı
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Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili başsağlığı dileyerek onun için ‘soğuk savaşın bitişinin sembolü’ nitelendirmesinde bulundu.
Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Arjantin, Sovyetler Birliği’nin eski Devlet Başkanı, Nobel Barış Ödülü sahibi ve soğuk savaşın bitişinin sembolü olan Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili başsağlığı diliyor” ifadesine yer verildi.
Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, ağır ve uzun bir hastalıktan sonra 30 Ağustos günü 91 yaşında hayatını kaybetti. Gorbaçov, Sovyetler Birliği ve Batı ülkeleri arasındaki barış sürecine olan katkısından dolayı 1990’da Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.