Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220831/arjantinden-gorbacovun-olumuyle-ilgili-taziye-mesaji-1060632388.html
Arjantin'den Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziye mesajı
Arjantin'den Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziye mesajı
Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili başsağlığı dileyerek onun için ‘soğuk savaşın bitişinin... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T18:38+0300
2022-08-31T18:38+0300
dünya
mihail gorbaçov
arjantin
taziye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104189/93/1041899306_0:22:3079:1754_1920x0_80_0_0_875f9698e2813dc62f446fa2ff4e3a30.jpg
Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Arjantin, Sovyetler Birliği’nin eski Devlet Başkanı, Nobel Barış Ödülü sahibi ve soğuk savaşın bitişinin sembolü olan Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili başsağlığı diliyor” ifadesine yer verildi.Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, ağır ve uzun bir hastalıktan sonra 30 Ağustos günü 91 yaşında hayatını kaybetti. Gorbaçov, Sovyetler Birliği ve Batı ülkeleri arasındaki barış sürecine olan katkısından dolayı 1990’da Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220830/sovyetler-birliginin-son-lideri-mihail-gorbacov-hayatini-kaybetti-1060588326.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104189/93/1041899306_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_1efa2abaafaf7cc9ec7491f7475dedb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mihail gorbaçov, arjantin, taziye
mihail gorbaçov, arjantin, taziye

Arjantin'den Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziye mesajı

18:38 31.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girMihail Gorbaçov
Mihail Gorbaçov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili başsağlığı dileyerek onun için ‘soğuk savaşın bitişinin sembolü’ nitelendirmesinde bulundu.
Arjantin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Arjantin, Sovyetler Birliği’nin eski Devlet Başkanı, Nobel Barış Ödülü sahibi ve soğuk savaşın bitişinin sembolü olan Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili başsağlığı diliyor” ifadesine yer verildi.
Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, ağır ve uzun bir hastalıktan sonra 30 Ağustos günü 91 yaşında hayatını kaybetti. Gorbaçov, Sovyetler Birliği ve Batı ülkeleri arasındaki barış sürecine olan katkısından dolayı 1990’da Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.
In this Thursday, Nov. 8, 2018 file photo, former Soviet leader Mikhail Gorbachev attends the Moscow premier of a film made by Werner Herzog and British filmmaker Andre Singer based on their conversations, in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
DÜNYA
Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
Dün, 23:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала