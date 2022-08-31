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Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye 'Bebek uyuyor' afişi astı
Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye 'Bebek uyuyor' afişi astı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde caddeden geçen araçların yüksek sesle müzik ve egzoz gürültüsü çıkardığı gerekçesiyle çocuğunun uyuyamadığını belirten Fatih... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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trabzon, фото, bebek, gürültü
trabzon, фото, bebek, gürültü

Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye 'Bebek uyuyor' afişi astı

12:35 31.08.2022 (güncellendi: 12:46 31.08.2022)
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde caddeden geçen araçların yüksek sesle müzik ve egzoz gürültüsü çıkardığı gerekçesiyle çocuğunun uyuyamadığını belirten Fatih Bayraktar sıra dışı bir çözüm geliştirerek evinin bulunduğu caddeye ‘Bebek Uyuyor’ afişi astı.
© İHAÖzellikle gece saatlerinden yoldan geçen araçların yüksek sesle müzik çalarak, egzoz gürültüsü çıkarttığı için bebeğinin evde uyumadığını kaydeden baba Fatih Bayraktar yazıyı gören bazı sürücülerin müziğin sesini kıstığını belirterek çocuk büyüyene kadar astığı afişin bulunduğu yerde kalacağını söyledi.
Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye ‘Bebek uyuyor’ afişi astı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Özellikle gece saatlerinden yoldan geçen araçların yüksek sesle müzik çalarak, egzoz gürültüsü çıkarttığı için bebeğinin evde uyumadığını kaydeden baba Fatih Bayraktar yazıyı gören bazı sürücülerin müziğin sesini kıstığını belirterek çocuk büyüyene kadar astığı afişin bulunduğu yerde kalacağını söyledi.
© İHAYaylacık Mahallesi Akçaabat Caddesi üzerinde ‘Bebek Uyuyor’ afişi dikkat çekerken baba Bayraktar, 7 aylık oğlu Baran Efe Bayraktar’ın yeni sünnet ettirdiklerini araçların çıkarttığı gürültü yüzünden de uyuyamadığını belirtti.
Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye ‘Bebek uyuyor’ afişi astı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Yaylacık Mahallesi Akçaabat Caddesi üzerinde ‘Bebek Uyuyor’ afişi dikkat çekerken baba Bayraktar, 7 aylık oğlu Baran Efe Bayraktar’ın yeni sünnet ettirdiklerini araçların çıkarttığı gürültü yüzünden de uyuyamadığını belirtti.
© İHABaba Bayraktar, “Çocuğumu cuma günü sünnet ettirdim. Ağrısı var, uyku uyuyamıyor, uyutmak için uğraşıyoruz. Araçlar geçerken yüksek sesle müzik sesi egzoz gürültüsü ile çocuk sürekli uyanıyor. Korkuyorum çocukta panik atak olacak diye kendimce böyle bir uygulama düşündüm. Böyle bir yazıyı yazarak astım, inşallah sebebini anlamışlardır” dedi.
Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye ‘Bebek uyuyor’ afişi astı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Baba Bayraktar, “Çocuğumu cuma günü sünnet ettirdim. Ağrısı var, uyku uyuyamıyor, uyutmak için uğraşıyoruz. Araçlar geçerken yüksek sesle müzik sesi egzoz gürültüsü ile çocuk sürekli uyanıyor. Korkuyorum çocukta panik atak olacak diye kendimce böyle bir uygulama düşündüm. Böyle bir yazıyı yazarak astım, inşallah sebebini anlamışlardır” dedi.
© İHABayraktar, “Yoldan geçenler yazıyı okuyunca müziğin sesini kısıyorlar, evden anlıyorum yazıyı geçince yine müziğin sesini açıyorlar. Çoğunlukla gece saatlerinde oluyor. Biz uyuyoruz, çocuk uyuyor. Ses olunca çocuk bir anda korkup kendini atıyor. Havalar sıcak olduğu için de kapı pençeleri açmak zorunda kalıyoruz. Yazı çocuk büyüyene kadar orada kalacak” ifadelerini kullandı.
Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye ‘Bebek uyuyor’ afişi astı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Bayraktar, “Yoldan geçenler yazıyı okuyunca müziğin sesini kısıyorlar, evden anlıyorum yazıyı geçince yine müziğin sesini açıyorlar. Çoğunlukla gece saatlerinde oluyor. Biz uyuyoruz, çocuk uyuyor. Ses olunca çocuk bir anda korkup kendini atıyor. Havalar sıcak olduğu için de kapı pençeleri açmak zorunda kalıyoruz. Yazı çocuk büyüyene kadar orada kalacak” ifadelerini kullandı.
© İHAEşi Songül Bayraktar da yazıyı asma fikrinin eşinden çıktığını ifade ederek “Oğlumuz sünnet oldu, uyuyacak uyuyamıyor. Egzoz sesi, müzik sesi, motosikletler gürültüsüyle sürekli uyanıyor. Eşimde böyle bir yöntem buldu faydası oluyor. En azından müzik sesi kısılıyor, egzoz sesi olmuyor. Sürücülerden ricamız buradan geçerken müziğin sesini kıssınlar, abartılı egzoz gürültüsü yapmasınlar” diye konuştu.
Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye ‘Bebek uyuyor’ afişi astı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Eşi Songül Bayraktar da yazıyı asma fikrinin eşinden çıktığını ifade ederek “Oğlumuz sünnet oldu, uyuyacak uyuyamıyor. Egzoz sesi, müzik sesi, motosikletler gürültüsüyle sürekli uyanıyor. Eşimde böyle bir yöntem buldu faydası oluyor. En azından müzik sesi kısılıyor, egzoz sesi olmuyor. Sürücülerden ricamız buradan geçerken müziğin sesini kıssınlar, abartılı egzoz gürültüsü yapmasınlar” diye konuştu.
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