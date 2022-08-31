Araç gürültüsünden uyuyamayan bebeği için caddeye 'Bebek uyuyor' afişi astı

© İHA Bayraktar, “Yoldan geçenler yazıyı okuyunca müziğin sesini kısıyorlar, evden anlıyorum yazıyı geçince yine müziğin sesini açıyorlar. Çoğunlukla gece saatlerinde oluyor. Biz uyuyoruz, çocuk uyuyor. Ses olunca çocuk bir anda korkup kendini atıyor. Havalar sıcak olduğu için de kapı pençeleri açmak zorunda kalıyoruz. Yazı çocuk büyüyene kadar orada kalacak” ifadelerini kullandı.